Россиянам объяснили, как быстро отличить простуду от аллергии

Иммунолог Комиссарова: Аллергию от ОРВИ поможет отличить температура тела

Отличить аллергию от ОРВИ весной поможет отсутствие повышенной температуры тела. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог-иммунолог сети медицинских центров «Неболит» Ольга Комиссарова.





По ее словам, заложенность носа весной может указывать не на ОРВИ, а на аллергию. Инфекционный насморк проходит в течение 7–10 дней, а аллергический ринит может длиться несколько месяцев, уточнила врач.





«Если насморк сопровождается повышением температуры, ломотой в теле, слабостью — это чаще всего инфекция. При аллергии температура, как правило, остается нормальной. Человек может чувствовать себя относительно хорошо, но при этом его мучает постоянный насморк», — объяснила Комиссарова «Вечерней Москве».

«Если человек запланировал временный переезд, чтобы спастись от аллергии, в идеале он должен длиться месяц-два. Организму требуется время, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям: температуре, влажности, атмосферному давлению, составу воздуха», — отметила терапевт в разговоре с Москвой 24.