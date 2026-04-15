Россиянам объяснили, как быстро отличить простуду от аллергии
Иммунолог Комиссарова: Аллергию от ОРВИ поможет отличить температура тела
Отличить аллергию от ОРВИ весной поможет отсутствие повышенной температуры тела. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог-иммунолог сети медицинских центров «Неболит» Ольга Комиссарова.
По ее словам, заложенность носа весной может указывать не на ОРВИ, а на аллергию. Инфекционный насморк проходит в течение 7–10 дней, а аллергический ринит может длиться несколько месяцев, уточнила врач.
«Если насморк сопровождается повышением температуры, ломотой в теле, слабостью — это чаще всего инфекция. При аллергии температура, как правило, остается нормальной. Человек может чувствовать себя относительно хорошо, но при этом его мучает постоянный насморк», — объяснила Комиссарова «Вечерней Москве».
Она уточнила, что при аллергическом рините часто бывает зуд в полости носа и очень частое чихание. Он также сопровождается покраснением глаз и слезотечением, что при простуде бывает редко.
Тем временем врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа предупредила, что переезд в другой регион на время цветения может снизить симптомы аллергии.
«Если человек запланировал временный переезд, чтобы спастись от аллергии, в идеале он должен длиться месяц-два. Организму требуется время, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям: температуре, влажности, атмосферному давлению, составу воздуха», — отметила терапевт в разговоре с Москвой 24.
Для переезда она порекомендовала Сочи, Геленджик, Анапу и Крым, поскольку там практически нет берез. Кроме того, подойдет и Карелия, где из-за повышенной влажности снижается концентрация пыльцы в воздухе. Среди зарубежных направлений Лапа посоветовала выбирать для переезда на время цветения Турцию.