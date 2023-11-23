Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном блюде на завтрак

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Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредны для здоровья и фигуры. Об ошибках, которые совершают люди во время завтрака, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
Врач отметила, что стройная фигура и хорошее самочувствие на 90% зависят от рациона питания. Павлова заявила, что много людей, которые ограничивают калории и стараются правильно питаться, совершают одни и те же ошибки. Например, привычка пить апельсиновый сок по утрам может привести к получению избыточного количества фруктозы, а жареный бекон содержит очень много жира.
«Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила Павлова.
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Алина Юрчак