Россиянам дали простой совет для избавления от запора без лекарств
Запор можно вылечить без использования лекарственных средств. Об этом заявила врач Кармен Санчес Алегрия в беседе с изданием El Confidencial.
Медик отметила, что между запором и питанием существует тесная связь. По её словам, небольшие корректировки в рационе могут значительно улучшить работу кишечника, что позволит отказаться от лекарств.
Доктор посоветовала увеличить потребление воды, а также фруктов и овощей. Она подчеркнула, что это не временная диета, а изменение образа жизни. Алегрия добавила, что здоровая пища должна стать привычкой, а не способом решения конкретной проблемы.
Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал пользу и вред кофе с корицей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: