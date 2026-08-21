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Россиянам дали простой совет для избавления от запора без лекарств

Врач Алегрия: Фрукты и овощи помогут улучшить работу кишечника при запоре
Фото: iStock/DenBoma

Запор можно вылечить без использования лекарственных средств. Об этом заявила врач Кармен Санчес Алегрия в беседе с изданием El Confidencial.



Медик отметила, что между запором и питанием существует тесная связь. По её словам, небольшие корректировки в рационе могут значительно улучшить работу кишечника, что позволит отказаться от лекарств.

Доктор посоветовала увеличить потребление воды, а также фруктов и овощей. Она подчеркнула, что это не временная диета, а изменение образа жизни. Алегрия добавила, что здоровая пища должна стать привычкой, а не способом решения конкретной проблемы.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал пользу и вред кофе с корицей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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