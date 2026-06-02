Россиянам назвали неочевидные причины тяги к бургерам и пицце
Желание заказать пиццу или бургер не всегда говорит о том, что человеку просто хочется чего-то сытного. Часто дело в сочетании вкуса, привычки и эмоций. Об этом сообщил «Газете.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.
Врач отмечает, что демонизация пиццы необоснованна. При стандартном составе она является полноценным продуктом питания, содержащим тесто, белок, жиры и другие необходимые компоненты. Однако вопрос заключается в том, почему такие блюда вызывают сильное желание их употреблять снова и снова.
Симаков объясняет, что бургеры, пицца и аналогичные продукты обладают ярким и насыщенным вкусом. В них сочетаются соль, жир, поджаренная корочка, сыр, соусы, мясные ингредиенты и вкус умами, что быстро вызывает удовольствие и хорошо запоминается. Некоторые из этих продуктов содержат ароматизаторы и усилители вкуса, включая синтетические.
Важную роль играет и общий контекст, связанный с такой едой. Специалист подчеркивает, что это уже не просто вопрос вкуса, а мощный маркетинговый ход. Бургеры и пиццу часто представляют как символ отдыха, легкости, вознаграждения после трудного дня и приятного вечера без забот.
Нейрогастроэнтеролог также указывает на эмоциональную память. Для многих такая еда ассоциируется с теплыми и знакомыми моментами детства, такими как праздники, походы в кафе, семейные выходные, кино или встречи с друзьями. В результате человек стремится не только к самой еде, но и к чувству комфорта, которое она вызывает.
