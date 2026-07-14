Россиянам назвали оптимальную порцию черной смородины в день

14 июля 2026, 12:49

Диетолог Ромашина: черная смородина содержит витамин С, калий и железо

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

В черной смородине содержится большое количество полезных веществ. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина.





По ее словам, в 100 г черной смородины содержится до 200 миллиграммов витамина C, а в красной — порядка 45 миллиграммов, однако даже это количество покрывает половину дневной потребности.





«Также ягода богата калием, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и выводит лишнюю воду, железом для поддержания гемоглобина, витамином E для молодости кожи и витамином K, важным для свертываемости крови», — уточнила Ромашина в разговоре с Москвой 24.