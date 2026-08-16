Россиянам назвали пять повседневных привычек, ведущих к диабету

16 августа 2026, 11:22

Фото: Istock/Doucefleur

Врач-эндокринолог производителя системы непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Виталий Андронов назвал пять привычек, повышающих риск диабета второго типа.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что частые перекусы сладостями и выпечкой держат инсулин и глюкозу на высоком уровне. Врач отметил, что малоподвижность мешает мышцам сжигать сахар, а недосып нарушает гормональный фон и усиливает тягу к сладкому.



По словам специалиста, пропуск обследований маскирует болезнь — она часто идёт без симптомов. Сладкие напитки дают скрытые калории и повышают риски.

«Не существует одной привычки, которая защитит от диабета, но ежедневные решения формируют здоровье. Регулярная активность, сбалансированное питание, полноценный сон и внимание к организму снижают риск», — заключил Андронов.