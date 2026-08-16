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Россиянам объяснили, почему пиво в жару вредит здоровью

Врач Хухрев: пиво в жару усиливает обезвоживание и создаёт нагрузку на сердце
Фото: Istock/nitrub

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев предостерёг любителей пенного напитка от его употребления в сильную жару.



В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что холодное пиво в жаркую погоду не помогает, а вредит организму.

По словам специалиста, напиток не восполняет влагу, а ускоряет её потерю из-за мочегонного эффекта. Хухрев особо подчеркнул, что алкоголь расширяет сосуды, снижает давление и нагружает сердце — в зной это особенно опасно.

«Пиво смещает жидкость в межклеточное пространство, особенно если заедать солёным. Человек начинает затекать. Это действует на терморегуляцию не в лучшую сторону», — сообщил врач.
Для утоления жажды специалист рекомендует воду, зелёный чай, компоты без сахара или столовую минералку. Пиво, по его словам, подходит только для удовольствия, но не для восполнения потери жидкости.
Ольга Щелокова

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