Россиянам объяснили, почему пиво в жару вредит здоровью

16 августа 2026, 07:41

Врач Хухрев: пиво в жару усиливает обезвоживание и создаёт нагрузку на сердце

Фото: Istock/nitrub

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев предостерёг любителей пенного напитка от его употребления в сильную жару.





В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что холодное пиво в жаркую погоду не помогает, а вредит организму.



По словам специалиста, напиток не восполняет влагу, а ускоряет её потерю из-за мочегонного эффекта. Хухрев особо подчеркнул, что алкоголь расширяет сосуды, снижает давление и нагружает сердце — в зной это особенно опасно.

«Пиво смещает жидкость в межклеточное пространство, особенно если заедать солёным. Человек начинает затекать. Это действует на терморегуляцию не в лучшую сторону», — сообщил врач.