Россиянам объяснили, почему пиво в жару вредит здоровью
Врач Хухрев: пиво в жару усиливает обезвоживание и создаёт нагрузку на сердце
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев предостерёг любителей пенного напитка от его употребления в сильную жару.
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что холодное пиво в жаркую погоду не помогает, а вредит организму.
По словам специалиста, напиток не восполняет влагу, а ускоряет её потерю из-за мочегонного эффекта. Хухрев особо подчеркнул, что алкоголь расширяет сосуды, снижает давление и нагружает сердце — в зной это особенно опасно.
«Пиво смещает жидкость в межклеточное пространство, особенно если заедать солёным. Человек начинает затекать. Это действует на терморегуляцию не в лучшую сторону», — сообщил врач.Для утоления жажды специалист рекомендует воду, зелёный чай, компоты без сахара или столовую минералку. Пиво, по его словам, подходит только для удовольствия, но не для восполнения потери жидкости.