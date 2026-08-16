Россиянам объяснили, как распознать сердечную боль

16 августа 2026, 08:02

Кардиолог Бонадыкова: боль в груди при нагрузке — главный признак стенокардии

Фото: Istock/Farknot_Architect

Кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как распознать сердечную боль среди других видов дискомфорта в груди. Она отметила, что чаще всего дискомфорт в груди связан с пищеводом, желудком, позвоночником, мышцами, лёгкими или тревогой, а не с сердцем.





В беседе с RT врач пояснила, что сердечная боль давит, жжёт, создаёт тяжесть за грудиной. Человек кладёт ладонь на грудь или сжимает кулак. Она возникает при нагрузке и проходит в покое. Отдаёт в руку, плечо, лопатку, челюсть или живот. Сопровождается одышкой, потом, тошнотой, слабостью, страхом.



Специалист подчеркнула: если боль меняет характер при глубоком вдохе, кашле или повороте корпуса, это исключает сердечную патологию.

«Её удаётся воспроизвести, надавив пальцем на ребро или на место прикрепления мышцы; она длится ровно сутками без изменений, появляется после плотной еды или в положении лёжа и сопровождается кислым привкусом, ощущается как секундные колющие прострелы», — пояснила эксперт.