Россиянам объяснили, как распознать сердечную боль
Кардиолог Бонадыкова: боль в груди при нагрузке — главный признак стенокардии
Кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как распознать сердечную боль среди других видов дискомфорта в груди. Она отметила, что чаще всего дискомфорт в груди связан с пищеводом, желудком, позвоночником, мышцами, лёгкими или тревогой, а не с сердцем.
В беседе с RT врач пояснила, что сердечная боль давит, жжёт, создаёт тяжесть за грудиной. Человек кладёт ладонь на грудь или сжимает кулак. Она возникает при нагрузке и проходит в покое. Отдаёт в руку, плечо, лопатку, челюсть или живот. Сопровождается одышкой, потом, тошнотой, слабостью, страхом.
Специалист подчеркнула: если боль меняет характер при глубоком вдохе, кашле или повороте корпуса, это исключает сердечную патологию.
«Её удаётся воспроизвести, надавив пальцем на ребро или на место прикрепления мышцы; она длится ровно сутками без изменений, появляется после плотной еды или в положении лёжа и сопровождается кислым привкусом, ощущается как секундные колющие прострелы», — пояснила эксперт.Бонадыкова добавила, что у женщин, пожилых и диабетиков инфаркт часто обходится без давящей боли — проявляется одышкой, слабостью, тошнотой, потом. Врач заключила, что давящая боль за грудиной дольше 20 минут в покое требует вызова скорой помощи.