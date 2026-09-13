Россиянам назвали важные продукты для улучшения памяти и внимания
Растительные продукты полезны для улучшения памяти и концентрации внимания не меньше, чем рыба и источники омега‑3. Об этом заявила руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в интервью RT.
Эксперт обратила внимание на богатый состав растительной пищи. В ней содержится набор веществ, необходимых для полноценной работы нейронов. Так, тёмные ягоды — черника, голубика, ежевика — способствуют защите нервных клеток от повреждений и поддерживают восстановительные процессы в мозге. Бобовые культуры (нут, фасоль, чечевица) обеспечивают организм энергией, при этом не провоцируя резких колебаний уровня сахара в крови. Благодаря этому удаётся дольше сохранять сосредоточенность и работоспособность.
Махова также поделилась практическим советом по составлению сбалансированного рациона. Оптимально формировать каждый приём пищи по такой схеме — половина тарелки должна приходиться на овощи и зелень, четверть — на цельнозерновые продукты, ещё четверть — на продукт, богатый белком.
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