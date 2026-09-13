Россиянам назвали важные продукты для улучшения памяти и внимания

13 сентября 2026, 06:46

Роскачество: растительные продукты играют важную роль к когнитивных функциях

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Растительные продукты полезны для улучшения памяти и концентрации внимания не меньше, чем рыба и источники омега‑3. Об этом заявила руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в интервью RT.