Стало известно, как «культура молчания» влияет на продажи антидепрессантов в РФ

25 мая 2026, 19:11

Продажи антидепрессантов в России выросли в четыре раза

Координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев назвал статистику по ментальным расстройствам в РФ очень настораживающей. За четыре года число россиян с депрессией выросло на 21,5%. За десять лет количество подростков с психическими расстройствами увеличилось на 53%.





В беседе с RuNews24.ru Крастелев объяснил корни проблемы русской ментальностью: люди веками усваивали установку страдать молча. 62% россиян уверены, что должны справляться сами.



На вопрос о готовности обратиться к психологу «да» ответили 9%, анонимно — 37%. Специалист призвал нормализовать разговоры о ментальном здоровье в школах.

«Не должно быть стыдно сказать: «Я не справляюсь». Увеличить доступность бесплатной психологической помощи. У нас на 100 тысяч человек приходится всего восемь психологов. Этого катастрофически мало. Разрушать мифы. Психолог — это не психиатр, «на учёт» никто не ставит. Терапия не для слабаков, а для тех, кто хочет жить лучше», — высказался эксперт.



