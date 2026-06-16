Россиянам объяснили, как перестроить рацион в жару без стресса для организма

16 июня 2026, 14:46

Роскачество: в жару половину рациона должны составлять овощи и фрукты

Фото: iStock/jenifoto

Во время жары важно грамотно корректировать питание, чтобы снизить риски теплового удара, отеков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.





Так, жирные и соленые блюда, а также фастфуд в жаркую погоду задерживают воду в организме, из-за чего могут появиться скачки давления и чувство тяжести. Россиянам порекомендовали пить больше воды, кофе заменить на травяные чаи, а алкоголь и сладкую газировку вовсе исключить. В летний рацион необходимо добавлять существенную долю сезонных овощей и фруктов.





«Легкие овощи, зелень, ягоды и несладкие фрукты содержат калий и магний, которые поддерживают работу сердца и уменьшают потерю электролитов с потом. Клетчатка из растительной пищи также способствует мягкому очищению кишечника», — отметили в Роскачестве в разговоре с Life.ru.

«Черешня помогает при запорах, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а благодаря мелатонину нормализует сон. Также ягода укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим действием и мягким мочегонным эффектом, что особенно полезно при склонности к отекам», — уточнила диетолог.