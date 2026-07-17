Россиянам объяснили, почему видео с тренировками могут обернуться серьезными травмами

17 июля 2026, 14:25

Эксперт студии балета Кравченко: Популярные в сети тренировки опасны для здоровья

Фото: iStock/Ridofranz

Повторение спортивных упражнений из трендовых роликов блогеров могут привести к проблемам со здоровьем, если делать их без должной подготовки. Об этом предупредила руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.





По ее словам, одним из самых опасных трендов является экстремальная растяжка, когда люди, несмотря на острую боль, пытаются сесть на шпагат за несколько дней. Это может привести к разрывам мышечных волокон и повреждению связок.





«К травмам также приводят прыжки на лавочках, бордюрах и фитболах. В момент контакта с такой опорой нагрузка на суставы возрастает, что грозит повреждением мениска или вывихами», — уточнила Кравченко в разговоре с «Известиями».

«Часовая тренировка умеренной интенсивности позволит сжечь от 300 до 500 килокалорий. Но часто после таких занятий просыпается зверский аппетит — и человек съедает гораздо больше, чем «отработал». Поэтому важна не столько сама тренировка, сколько нормальная, регулярная физическая активность в течение дня», — пояснила врач.