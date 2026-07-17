Россиянам объяснили, почему видео с тренировками могут обернуться серьезными травмами
Эксперт студии балета Кравченко: Популярные в сети тренировки опасны для здоровья
Повторение спортивных упражнений из трендовых роликов блогеров могут привести к проблемам со здоровьем, если делать их без должной подготовки. Об этом предупредила руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.
По ее словам, одним из самых опасных трендов является экстремальная растяжка, когда люди, несмотря на острую боль, пытаются сесть на шпагат за несколько дней. Это может привести к разрывам мышечных волокон и повреждению связок.
«К травмам также приводят прыжки на лавочках, бордюрах и фитболах. В момент контакта с такой опорой нагрузка на суставы возрастает, что грозит повреждением мениска или вывихами», — уточнила Кравченко в разговоре с «Известиями».
Челленджи, в которых надо делать по 1000 приседаний или выпадов ежедневно, перегружают суставы и сухожилия, поскольку организм не успевает восстановиться, а из-за усталости упражнения могут выполняться неправильно. Эксперт посоветовала выбирать нагрузки, исходя из уровня своей подготовки, поскольку даже самые простые, но регулярные занятия с тренером оказывают наибольшую эффективность.
При этом гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT призвала не наказывать себя за лишний кусок торта изнурительными тренировками, поскольку пользы от этого нет.
«Часовая тренировка умеренной интенсивности позволит сжечь от 300 до 500 килокалорий. Но часто после таких занятий просыпается зверский аппетит — и человек съедает гораздо больше, чем «отработал». Поэтому важна не столько сама тренировка, сколько нормальная, регулярная физическая активность в течение дня», — пояснила врач.
Она призвала больше ходить пешком, плавать, бегать или просто быстро ходить. В неделю для поддержания здоровья достаточно 150—300 минут умеренной аэробной нагрузки, заключила Кашух.