Россиянам перечислили продукты, которые не стоит употреблять в жару

24 июня 2026, 17:37

Биолог Балобанова: В жару необходимо исключить жирное мясо и фастфуд

Фото: iStock/jenifoto

Во время жары необходимо существенно сократить употребление жирных, соленых и скоропортящихся продуктов. Такой совет дала заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что жирное мясо и жареная пища, в том числе фастфуд, требуют больших энергозатрат на переваривание. Также в жаркую погоду лучше не есть вареную колбасу, молочную продукцию, яйца и салаты с майонезом, поскольку при температуре выше +25 °C размножение бактерий происходит в два раза быстрее, что чревато отравлением.



Кроме того, в летнем рационе не должно быть соленой рыбы, чипсов, маринованных и других соленых продуктов во избежание отеков. Не стоит в жару есть пирожные, торты и сладкую выпечку, поскольку они вызывают резкий скачок сахара, после чего появляется чувство жажды и слабость.





«В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты. Из белков предпочтение отдается нежирной рыбе, куриной грудке, творогу и кефиру — но только при условии строгого соблюдения правил хранения», — посоветовала Балобанова.