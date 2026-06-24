Россиянам перечислили продукты, которые не стоит употреблять в жару
Во время жары необходимо существенно сократить употребление жирных, соленых и скоропортящихся продуктов. Такой совет дала заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что жирное мясо и жареная пища, в том числе фастфуд, требуют больших энергозатрат на переваривание. Также в жаркую погоду лучше не есть вареную колбасу, молочную продукцию, яйца и салаты с майонезом, поскольку при температуре выше +25 °C размножение бактерий происходит в два раза быстрее, что чревато отравлением.
Кроме того, в летнем рационе не должно быть соленой рыбы, чипсов, маринованных и других соленых продуктов во избежание отеков. Не стоит в жару есть пирожные, торты и сладкую выпечку, поскольку они вызывают резкий скачок сахара, после чего появляется чувство жажды и слабость.
«В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты. Из белков предпочтение отдается нежирной рыбе, куриной грудке, творогу и кефиру — но только при условии строгого соблюдения правил хранения», — посоветовала Балобанова.
Основу питьевого рациона должна составлять простая вода. В сутки необходимо выпивать до трех литров. При этом от алкогольных и кофеинсодержащих напитков лучше отказаться, заключила эксперт.