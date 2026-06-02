Россиянам раскрыли идеальный для здоровья рацион
Многие люди, которые утверждают, что правильно питаются, на самом деле этого не делают. Об этом в личном блоге сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По его словам, общие рекомендации не предполагают употребления определённых продуктов. В среднем в сутки необходимо съедать 100 граммов белка, 100 граммов жиров, 250-350 граммов углеводов и 25-30 граммов клетчатки, отметил эксперт.
Однако, доктор подчеркнул, что существуют и частные случаи, для которых эти цифры не подходят. При составлении индивидуального рациона необходимо учитывать множество факторов, таких как вес, рост, уровень физической активности и цели, с которыми человек хочет изменить свой режим питания, добавил Вялов.
