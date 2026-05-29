Россиянам раскрыли пользу и вред щавеля

29 мая 2026, 14:04

Диетолог Писарева: щавель не стоит есть людям с мочекаменной болезнью

Щавель богат пищевыми волокнами, витамином С, бета-каротином, магнием, медью, йодом, железом и калием. Однако он противопоказан людям с мочекаменной болезнью. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.





По ее словам, щавель способен укреплять иммунную систему, оказывать благоприятное действие на состояние нервов, понижает уровень сахара и холестерина в крови, а также выводит токсины из печени. Однако в этой зелени содержится большое количество щавелевой кислоты, из-за которой возрастают риски образования камней в почках.





«Если человек уже болеет мочекаменной болезнью, щавель ему не рекомендуется. При артрите, гастрите, холецистите, синдроме раздраженного кишечника, язвах и панкреатите продукт тоже лучше исключить из рациона. Он может привести к повышению кислотности желудка и раздражать слизистые оболочки», — предупредила Писарева в разговоре с «Вечерней Москвой».