Россиянам раскрыли, стоит ли опасаться эпидемии ковида в Таиланде

19 сентября 2026, 14:16

Профессор Демин: рост ковида в Таиланде не приведёт к эпидемии

Фото: Istock/Rattankun Thongbun

Профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ Андрей Демин заявил, что рост заболеваемости ковидом в Таиланде не перерастёт в эпидемию.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что за последние четыре недели в Таиланде фиксируют в среднем 15 тысяч случаев в неделю. Эти показатели ниже, чем в тот же сезон три года назад. Кроме того, профессор отметил, что в особой группе риска находятся люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

«В случае их заражения болезнь будет протекать тяжелее. Россиянам следует быть аккуратнее, начала эпидемии в Таиланде нет. Однако ехать или не ехать остаётся личным выбором человека. Повышенный риск в Таиланде наблюдается именно в сезон дождей, поэтому в этот период я бы рекомендовал быть более бдительными», — подчеркнул специалист.