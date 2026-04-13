Россиян предупредили об опасности быстрого выхода из поста
Терапевт Чернышова: В России фиксируют обострения панкреатита после Пасхи
Врачи фиксируют обострения холецистита и панкреатита у россиян после Пасхи. Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что в организме людей, державших Великий пост, меняется ферментный состав.
По ее словам, за семь недель ограничений ферменты, переваривающие жиры и частично белки, начинают меньше вырабатываться. Поэтому при резком выходе из поста человек может попасть в больницу.
«Вчера и сегодня действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла, многие начали объедаться прямо после ночной службы. Такие случаи будут часто на этой неделе, настоящий бум», — сказала Чернышова в разговоре с Life.ru.
Она посоветовала выходить из поста очень плавно, добавляя в каждый прием пищи больше зелени и клетчатки, чтобы еда переваривалась медленнее, а организм получил возможность постепенно справляться с непривычным количеством пищи.
Чернышова уточнила, что кулич лучше есть после основного приема пищи и не более 30–50 граммов за раз.