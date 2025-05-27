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Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья

АТОР: Комары являются основными распространителями лихорадки чикунгунья
Фото: iStock/VlarVix

Фото: iStock/VlarVix

Основными распространителями лихорадки чикунгунья являются комары. Об этом рассказал вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
Напомним, вспышку заболевания зафиксировали на Шри-Ланке.

«Заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Страны, которые подвержены распространению чикунгуньи, являются туристическими. Однако те зоны, где местные власти фиксируют вспышки заболевания, мало посещаются туристами», — отметил Мурадян в беседе с «Москвой 24».

Он уточнил, что это заболевание не является летальным и не передается воздушно-капельным путем.

Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что лихорадка чикунгунья протекает остро и довольно тяжело, но быстро проходит.

«Отличительная особенность лихорадки — боль в суставах. Они могут болеть настолько сильно, что ограничивается их подвижность, человек может принять симптом за приступ артрита», — отметила Уланкина.

Для облегчения симптомов болезни назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Также необходимо много пить и находиться в покое.

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Врач рассказал, как глисты могут попасть в организм человека
Врач Умнов: гельминтозом можно заразиться через одежду и постельные принадлежности
27 мая 2025, 14:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности, также гельминтозом можно заразиться, если пить воду из-под крана или употреблять в пищу сырую рыбу или мясо. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Причинами заражения ещё часто становятся употребление воды из-под крана, сырые продукты, а также немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку. Кроме того, личинки глистов передаются человеку при разделке туши зверя или птицы», — сказал Умнов.
Он добавил, что личинки глистов передаются также при контакте с заражённым домашним питомцем или могут попадать в организм человека с салатами и блюдами из кулинарии. Кроме того, следует опасаться нарезанных овощей.

Профилактика гельминтоза простая — надо регулярно мыть руки в течение дня.

Для диагностики и лечения заболевания необходимо обратиться к врачу, он назначит противогельминтные препараты. Дозировку, схему приёма и само лекарство специалист подбирает на основе лабораторных анализов, веса и возраста пациента, заключил медик.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, почему ранние арбузы опасны для организма человека.

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Врач назвала страшные последствия популярное среди россиян операции
Врач Королева: операция по уменьшению желудка может забрать все здоровье
27 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/Natali_Mis

Резекция желудка — одна из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющая пациентам снижать вес. Эта процедура стала особенна популярна среди россиян, желающих привести свою фигуру в порядок. Операция заключается в удалении части желудка.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую подобное лечение приобретает опасное оперативное вмешательство вопреки всем инструкциям.

«Природой наш организм создан как абсолютное совершенство, в котором отточены все биохимические реакции и анатомические составляющие. Однако человек хочет усовершенствовать свое тело и с этой целью прибегает к оперативным лечебным мероприятиям. Лишаясь определенных элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья», — сказала эксперт.

По ее словам, после таких хирургических вмешательств не только снижается масса тела, но и наступает похудение от слова «худо», где наблюдаются дефициты минеральных веществ, витаминов и других компонентов пищи.

«Следствием таких подходов являются серьезные заболевания, обусловленные дефицитом минеральных витаминов и, собственно, вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда могут скомпенсировать потери. Поэтому необходима помощь психологов прежде и согласие на последствия», — предупредила врач.

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Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
26 мая 2025, 18:50

Фото: iStock/gbh007

Чтобы избавиться от стресса и улучшить внимание необходимо давать мозгу отдыхать через определённые занятия. Об этом пишет Pravda.Ru.
По данным издания, расслабиться и потренировать мозг помогут прогулки и игры на логическое мышление, например, шахматы. Кроме того, пользу для психологического здоровья могут принести вязание или шитье.

Автор отмечает, что во время вязания человек расслабляется, а также тренирует мелкую моторику и память, что благотворно влияет на снижение стресса.

«Так что, если вы ищете способ расслабиться и при этом поддерживать свою умственную активность, возможно, стоит взять в руки спицы или крючок!» — говорится в статье.

В свою очередь врач, консультант и предприниматель, основатель сети массажных салонов Rehab.You Александр Ледень рассказал «Известиям» о пользе самомассажа.

«Ноги можно прокатывать ладонями, двигаясь от стоп к бедрам. Для стоп рекомендуется надавливание большим пальцем на активные точки и прокатывание на мячике. Руки требуют разминания мышц предплечья и тыльной стороны ладони», — пояснил специалист.

Он также добавил, что самомассаж лица стоит делать мягкими похлопываниями, а также совершать подтягивающие движения по массажным линиям.

Врач посоветовал перед самомассажем принять теплый душ и создать уютную атмосферу. По словам Леденя, самомассаж помогает при головной боли. В этом случае необходимо работать с затылочной зоной, шеей и висками.

Однако эксперт предупредил, что самомассаж нельзя делать при острых воспалениях, кожных заболеваниях, онкологии, тромбозе и сильной боли.

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Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру
Диетолог Королева: любые инъекции для похудения могут привести к серьезных последствиям
26 мая 2025, 18:36

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Во время лечения от рака певец Шура набрал вес, после выхода в ремиссию артист решил приводить тело в порядок. Он перенес резекцию желудка, а недавно попробовал модные инъекции для похудения, которые чуть не стали для артиста фатальным.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что любые лекарственные препараты для снижения массы тела приносят пептидные факторы с целью уменьшения объемов принимаемой пищи, снижения аппетита, улучшения работы пищеварительной системы. Но они имеют как показания, так и противопоказания.

«Все за и против учитываются исключительно врачом, дабы не навредить. И сами исследования относительно этих препаратов проводились исключительно на людях с индексом масс тела 30 и выше. Если человек не обследуется регулярно, то применение таких препаратов может стать вопреки. Соответственно, возникают серьезные последствия», — сказала врач.

Она отметила, что выписанный рецепт человеку с индексом массы тела ниже 27 находится вне показаний и инструкций, и врач будет нести индивидуальную юридическую ответственность при наличии последствий-реакций на препараты.

«Если всё же требуется помощь с использованием препаратов, то обязательно должна собраться врачебная комиссия с принесением вердикта о необходимости и целесообразности применения», — подчеркнула Королева.

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Врач рассказала, как выявить у ребёнка перегрев
Врач Татаркина: тепловые и солнечные удары опасны для детей
26 мая 2025, 15:51

Фото: iStock/vvvita

Родителям следует помнить, что в жаркую погоду для детей представляют особую опасность тепловые или солнечные удары. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.
По словам специалиста, тепловой удар происходит в результате перегрева тела, а солнечный — из-за воздействия солнечных лучей на голову.

«Первые признаки перегрева — это сонливость, капризность, вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания», — предупредила Татаркина в разговоре с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что больше всего перегревы грозят младенцам. Врач посоветовала не выходить с ребенком гулять с 11:00 до 16:00 и добавила, что детям до трех лет лучше находиться в тени. Также обязательно надевать головной убор, легкую одежду и регулярно пить. При этом ребёнка ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если она припаркована не на солнце.

В свою очередь автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT дал несколько советов, как комфортнее довезти ребёнка в автомобиле на море.

«При путешествии на дальние расстояния нужно останавливаться каждые два-три часа. Малолетний ребёнок сможет побегать, походить, нивелировать последствия долгой езды в кресле», — рассказал Шкуматов.

Эксперт отметил, что трасса в сторону южного направления обладает всей необходимой инфраструктурой, и там есть где остановиться, чтобы отдохнуть, пройтись и даже поиграть.

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