Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья

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Основными распространителями лихорадки чикунгунья являются комары. Об этом рассказал вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
Напомним, вспышку заболевания зафиксировали на Шри-Ланке.
Он уточнил, что это заболевание не является летальным и не передается воздушно-капельным путем.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что лихорадка чикунгунья протекает остро и довольно тяжело, но быстро проходит.
Для облегчения симптомов болезни назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Также необходимо много пить и находиться в покое.
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«Заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Страны, которые подвержены распространению чикунгуньи, являются туристическими. Однако те зоны, где местные власти фиксируют вспышки заболевания, мало посещаются туристами», — отметил Мурадян в беседе с «Москвой 24».
Он уточнил, что это заболевание не является летальным и не передается воздушно-капельным путем.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что лихорадка чикунгунья протекает остро и довольно тяжело, но быстро проходит.
«Отличительная особенность лихорадки — боль в суставах. Они могут болеть настолько сильно, что ограничивается их подвижность, человек может принять симптом за приступ артрита», — отметила Уланкина.
Для облегчения симптомов болезни назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Также необходимо много пить и находиться в покое.
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Элина Позднякова