Россиянам рассказали, можно ли замораживать мужское семя в холодильнике дома

26 февраля 2026, 20:48

Репродуктолог Дворцов: хранить сперму дома в морозилке бессмысленно

Фото: Istock/Shidlovski

Врач-репродуктолог Кирилл Дворцов рассказал о правилах криоконсервации мужского семени. По словам специалиста, замораживать биоматериал необходимо только в специализированных клиниках, где он может сохраняться на протяжении десятилетий.





Как объяснил Дворцов в беседе с «Газетой.Ru», эмбриологи применяют особые протоколы обработки и заморозки образцов.

«Если её заморозить в морозилке просто так, она умрёт. И тоже самое касается разморозки. У эмбриологов есть специальные алгоритмы по разработке спермы — это не как в духовку засунул, она разморозилась. Чутка сложнее всё», — пояснил он.