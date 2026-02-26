Россиянам рассказали, можно ли замораживать мужское семя в холодильнике дома
Репродуктолог Дворцов: хранить сперму дома в морозилке бессмысленно
Врач-репродуктолог Кирилл Дворцов рассказал о правилах криоконсервации мужского семени. По словам специалиста, замораживать биоматериал необходимо только в специализированных клиниках, где он может сохраняться на протяжении десятилетий.
Как объяснил Дворцов в беседе с «Газетой.Ru», эмбриологи применяют особые протоколы обработки и заморозки образцов.
«Если её заморозить в морозилке просто так, она умрёт. И тоже самое касается разморозки. У эмбриологов есть специальные алгоритмы по разработке спермы — это не как в духовку засунул, она разморозилась. Чутка сложнее всё», — пояснил он.Медик сообщил, что при соблюдении технологии срок хранения материала может достигать 50 лет. Он привёл в пример случай рождения ребёнка из эмбриона, который провёл в жидком азоте 24 года. Что касается спермы, то, по словам репродуктолога, её возможно сохранять практически неограниченное время — 10, 20, 30 и даже 50 лет.