Россиянам рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья
Эксперт по соцполитике Якубович: скандинавская ходьба задействует 90% мышц
Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц при минимальной нагрузке на суставы. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт уточнил, что на сегодняшний день ходьбой с палками занимаются более трех миллионов человек. Врачи рекомендуют ее в качестве профилактических мер сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации после инфарктов. У скандинавской ходьбы практически отсутствуют противопоказания, поэтому этот вид физической активности подходит для людей в возрасте от 55 до 90 лет и старше.
«Скандинавская ходьба стала серьезным социальным движением, объединяющим людей и помогающим сохранять здоровье и активное долголетие. Смех сменился уважением, потому что за палками стоят не просто «странные бабушки», а люди, которые решили не сдаваться возрасту», — отметил Якубович.
Эксперт подчеркнул, что пока есть люди, которые стремятся к активному долголетию, скандинавская ходьба будет развиваться. В «Московском долголетии» действует 1,5 тысячи групп. Зимой число участников, как правило, возрастает, заключил Якубович.