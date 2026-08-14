Россиянам рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья

14 августа 2026, 15:59

Эксперт по соцполитике Якубович: скандинавская ходьба задействует 90% мышц

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц при минимальной нагрузке на суставы. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт уточнил, что на сегодняшний день ходьбой с палками занимаются более трех миллионов человек. Врачи рекомендуют ее в качестве профилактических мер сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации после инфарктов. У скандинавской ходьбы практически отсутствуют противопоказания, поэтому этот вид физической активности подходит для людей в возрасте от 55 до 90 лет и старше.





«Скандинавская ходьба стала серьезным социальным движением, объединяющим людей и помогающим сохранять здоровье и активное долголетие. Смех сменился уважением, потому что за палками стоят не просто «странные бабушки», а люди, которые решили не сдаваться возрасту», — отметил Якубович.