Россиянам рассказали об особой пользе регулярной игры в судоку

09 сентября 2026, 14:29

Нейропсихолог Наумова: судоку снижает риск развития деменции

Фото: iStock/shurkin_son

Регулярное решение судоку способствует улучшению навыков принятия решений в повседневной жизни, помогает в планировании и снижает риск развития деменции. Об этом рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.





В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что головоломка с числами стимулирует работу мозга и укрепляет эмоционально-волевую сферу, поскольку человеку при решении одновременно приходится задействовать память, внимание, логическое мышление, а также отсекать лишнее и фиксироваться на важном.





«За счёт этого идет сильный приток крови к префронтальным структурам головного мозга, благодаря чему улучшается функция программирования и контроля. Человек становится более собранным, внимательным, сконцентрированным, легче принимает решения, чётче планирует день и в целом жизнь», — добавила Наумова.