Россиянам рассказали об особой пользе регулярной игры в судоку
Нейропсихолог Наумова: судоку снижает риск развития деменции
Регулярное решение судоку способствует улучшению навыков принятия решений в повседневной жизни, помогает в планировании и снижает риск развития деменции. Об этом рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.
В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что головоломка с числами стимулирует работу мозга и укрепляет эмоционально-волевую сферу, поскольку человеку при решении одновременно приходится задействовать память, внимание, логическое мышление, а также отсекать лишнее и фиксироваться на важном.
«За счёт этого идет сильный приток крови к префронтальным структурам головного мозга, благодаря чему улучшается функция программирования и контроля. Человек становится более собранным, внимательным, сконцентрированным, легче принимает решения, чётче планирует день и в целом жизнь», — добавила Наумова.
Регулярные занятия судоку могут существенно замедлить процесс старения мозга и служат эффективной профилактикой деменции. Аналогичным образом действуют кроссворды, ребусы и задачи на обратный счет. Кроме того, отмечается положительный эффект от таблицы Шульте, где необходимо искать цифры боковым зрением. Не менее полезной является настольная игра «Доббль», которая тренирует внимательность и скорость реакции, заключила Наумова.