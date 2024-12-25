Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Стало известно, как работает российская вакцина от рака

Стало известно, как работает российская вакцина от рака

Гинцбург: российская онковакцина настраивает иммунитет против раковой опухоли
Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская онковакцина настраивает иммунную систему против рака таким образом, что организм сам будет уничтожать болезнь. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В итоге, по его словам, будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.
«Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, является лечебным препаратом, который настраивает иммунную систему больного, чтобы иммунная система начала буквально уничтожать опухоль. <…> Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — отметил Гинцбург в интервью RT.
В то же время врач-онколог Магомед Сулиманов поделился, что нужно делать пациентам после обнаружения рака. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что успех лечения на любой стадии заболевания в основном зависит от успешности работы между врачом и пациентом.


«Главные правила для пациентов после обнаружения рака — сразу же сообщать лечащему врачу о любых изменениях в самочувствии, четко следовать его рекомендациям и вовремя проходить все необходимые обследования. Доктор должен знать все», — объяснил онколог.
Читайте также:

Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака

В Минздраве сделали заявление о российской вакцине от рака

Вакцина от рака в России 2024-2025: последние новости, стоимость лечения и как работает лекарство от онкологии
#вакцины
#врач
#опухоль
#технологии
#правила
#интервью
#заявление
#лекарство
#заболевания
#новости
Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку
25 декабря 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова спасли пациентку, проглотившую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 62-летняя женщина с жалобами на тошноту, рвоту и затруднённое дыхание. Обследование выявило у неё воспаление средостенья – места, где расположены пищевод, трахея, сердце, а также проходят самые крупные артерии и вены организма.

Как выяснилось, причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Женщина почувствовала легкий укол, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация угрожала жизни. Мы провели срочную операцию, которая длилась два часа. Устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», – рассказал заведующий лор-отделением больницы Богдан Кулешов.
Сейчас пациентка выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

Врачи напомнили, что, почувствовав застрявшее в горле инородное тело, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Читайте также:

В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию

Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#операция
#пушкино
#врачи
#пациент
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом
25 декабря 2024, 11:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Студенты Московского областного медицинского колледжа устроили для маленьких пациентов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы новогоднее представление, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребята подарили море положительных эмоций, радости нашим пациентам и скрасили их пребывание на лечении в больнице! Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни! Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать свой вклад в здоровье общества», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
На протяжении более десяти лет студенты Московского областного медицинского колледжа радуют пациентов МОДКТОБ новогодними поздравлениями.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с различными волонтёрскими организациями и всегда открыта для поддержки их инициатив.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Читайте также:

Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы

Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.

В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию
#больница
#студенты
#учёба
#новый год
#минздрав мо
#подмосковье
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон
Эксперт Исаев: морковь и тыква укрепляют иммунитет за счет витамина А
25 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Зимой организм человека особенно нуждается в поддержке для укрепления иммунитета и сохранения энергии. Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев назвал продукты, которые необходимы для сохранения здоровья.
В беседе с «Известиями» эксперт выделил витамин А, который содержится в моркови, тыкве, шпинате, брокколи, печени и яйцах. За счет него можно укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать здоровье кожи.
«Витамин C (аскорбиновая кислота) в больших количествах содержится в цитрусовых, киви, клубнике, болгарском перце, брокколи, брюссельской капусте и картофеле. Он усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран и является антиоксидантом», — отметил он.
В то же время в Госдуме поделились более простыми, но этого не менее важными и эффективными советами перед наступающими новогодними праздниками. Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян не переедать и не налегать на спиртное, чтобы не заработать себе аллергию или отравление.
«Советы простые — ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками, — будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.
Читайте также:

Нарколог объяснил опасность рассола при борьбе с похмельем

Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

Диетолог раскрыла, чем нельзя запивать оливье
#ран
#эксперт
#зрение
#здоровье
#советы
#опасность
#депутат
#счёт
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения
Ветеринар Грезина: искусственная елка безопаснее для собак и кошек
25 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Искусственная елка безопаснее для собак и кошек, так как, если дерево натуральное, домашние животные могут травмироваться о его ветки и даже проглотить, что приведет к срочной операции. Об этом рассказала ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина. По ее словам, питомцам также опасно пить воду, в которой стоят живые елки.
«Главный атрибут праздника — елка. Если дерево натуральное и животное соблазнится погрызть ветки, иголки могут травмировать слизистую ротовой полости. Хуже всего — и у нас бывали такие пациенты — если собака или кошка проглотит веточку, иголки, и придется экстренно проводить операцию по извлечению инородного тела. Животным также опасно пить воду, в которой стоят живые елки», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц поделился, как защитить собаку от грохота новогодних салютов, которые грозят ему психологической травмой. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что во время запуска фейерверков питомца лучше оставить дома, включив маскировочный звук — телевизор или музыку.
«И второе – в этот момент нужно общаться с собакой, создавать какие-то позитивные моменты, например, дать ей какое-то лакомство, огладить, совершать взаимодействия, которые приятны для собаки. То есть делать все, что может сгладить неприятное впечатление от звуков», — рассказал специалист.
Читайте также:

Многозначный жест: кинолог рассказал, почему собака толкает хозяина носом

«Видят призраков»: Кинолог объяснил, почему собаки смотрят в пустоту

Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов
#собаки
#животное
#эксперт
#собака
#дерево
#врач
#ёлки
#ёлка
#кошка
#кинолог
#пациенты
#дома
#ректор
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог объяснил опасность рассола при борьбе с похмельем
Нарколог Шуров: рассол при борьбе с похмельем опасен из-за содержания соли
25 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Употребление огуречного рассола для борьбы с похмельем грозит еще большим обезвоживанием из-за повышенного содержания соли. Об этом заявил нарколог Василий Шуров. По его словам, лучший способ избежать похмельного синдрома — умеренность и самоконтроль в распитии алкоголя.
«Конечно, дефицит соли тоже есть. И в этом плане рассол может помочь, удерживая воду, в том числе в кровеносном русле. Но на практике это — так себе рецепт. Я бы рекомендовал минералку, ту же «Нарзан» или «Боржоми». Они более сбалансированы и не содержат лишних веществ, с которыми вашей печени придется дополнительно бороться», — предложил Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Владимир Миронов развеял другой распространенный миф — необходимость опохмелиться. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что это приведет лишь к усилению зависимости от алкоголя и увеличит нагрузку на организм.
«Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет вам почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок», — посоветовал специалист.
Читайте также:

Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь

Нарколог рассказал, как не уйти в запой в новогоднюю ночь
#ночь
#врач
#нарколог
#кофе
#дефицит
#новый год
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию
25 декабря 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тренировку по эвакуации пациентов и сотрудников провели в Московском областном онкологическом диспансере, чтобы повысить уровень подготовки перед новогодними праздниками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В ходе тренировки сотрудники диспансера отрабатывали навыки быстрого реагирования на нештатные ситуации. Тренировка состояла из нескольких этапов: отработка действий при получении сигнала тревоги, организация эвакуации пациентов из палат и взаимодействие с экстренными службами. При этом особое внимание уделялось эвакуации маломобильных пациентов, для чего используются специальные средства транспортировки», — рассказал ведущий инженер онкодиспансера Вадим Шнайдер.
Он добавил, что такие тренировки в медицинском учреждении проводятся регулярно.

Читайте также:

Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы

Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.

В Солнечногорске нейрохирурги спасли мужчину, которого забодал бык
#минздрав мо
#онкология
#диспансер
#московская область
#эвакуация
#тренировки
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.
25 декабря 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном медицинском колледже, который готовит специалистов со средним медицинским образованием, в 2025 году увеличат количество бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас обучение в колледже проходят почти 9 тыс. студентов.
«Традиционно медицинское образование пользуется большим спросом у абитуриентов. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже составил шесть человек на место. Всего на бюджетную форму обучения поступили 2,8 тыс. человек. Ежегодно происходит увеличение числа поступающих студентов. В следующем году увеличим количество бюджетных мест до 3 тыс. Это на 43% больше по сравнению с 2021 годом», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Читайте также:

Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков
#максим забелин
#минздрав мо
#здравоохранение
#колледж
#студенты
#медицина
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года
Нарколог Темиржанов: во избежание похмелья нужно не смешивать алкоголь
24 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/cagkansayin

Для того, чтобы избежать похмелья после Нового года, следует отказаться от смешивания различных видов алкоголя, во время застолья больше есть жирную и белковую пищу, пить воду после каждого приема спиртного. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Астемир Темиржанов. По его словам, также важен активный отдых и прогулки на свежем воздухе, которые разгонят кровь и ускорят обмен веществ.
«Я категорически против любых экспериментов со сменой крепости напитков. Оптимальный вариант – выбрать один качественный напиток и употреблять его в умеренных количествах, сочетая с горячей жирной пищей. Это наиболее безопасный подход, если полный отказ от алкоголя невозможен», — поделился врач в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время эксперт по деловой этике и этикету Альбина Холгова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно себя вести на новогоднем корпоративе. Важно нарядиться в праздничную одежду, так как приходить в повседневной — дурной тон. Тем, кто сомневается в своем поведении «под градусом», она советует отказаться от алкоголя вовсе.
«Однако ни в коем случае нельзя говорить коллегам, что вы не пьете. Если ваш бокал наполнили, то нужно поблагодарить, поднять его во время тоста и поставить на место», — отметила Холгова.
Читайте также:

Нарколог предупредил, какой алкоголь не стоит брать на Новый год

Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь

Нарколог рассказал, как не уйти в запой в новогоднюю ночь
#эксперт
#алкоголь
#ночь
#врач
#нарколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы
24 декабря 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера получили награды от Московской областной думы. Их вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме того, работники медицинского учреждения были отмечены грамотами городского округа Балашиха за высокий профессионализм и усердие в работе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ведущий юрисконсульт областного онкодиспансера Марина Блинова отметила, что юридический отдел отвечает за представление интересов организации во всех аспектах взаимодействия с внешним миром, начиная с государственных учреждений и заканчивая частными лицами. Таким образом, эта награда служит мощным стимулом для достижения новых успехов.

«Без качественной юридической поддержки невозможно обеспечить стабильное функционирование медучреждения в современных условиях постоянных изменений законодательства и повышенных требований к качеству медицинской помощи. Поэтому такая награда дает большой стимул достигать новых высот», — сказала Блинова.

Игорь Брынцалов (фото: Министерство здравоохранения Московской области)

Московский областной онкологический диспансер — это медицинское учреждение третьего уровня, которое специализируется на оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Оно расположено в Московской области и предлагает комплексные услуги для пациентов со злокачественными новообразованиями.

В диспансере проводятся хирургические операции, химиотерапия, лучевая терапия и паллиативный уход. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Кроме того, в нём применяются передовые методики в обнаружении и терапии рака. Благодаря этому обеспечивается высококачественное обслуживание на высшем уровне.

Читайте также:

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков

Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака

Скрининг в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи прошли 8 тыс. человек
#подмосковье
#диспансер
#операции
#медучреждения
#уход
#минздрав мо
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате