Стало известно, как работает российская вакцина от рака

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Российская онковакцина настраивает иммунную систему против рака таким образом, что организм сам будет уничтожать болезнь. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В итоге, по его словам, будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.
«Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, является лечебным препаратом, который настраивает иммунную систему больного, чтобы иммунная система начала буквально уничтожать опухоль. <…> Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — отметил Гинцбург в интервью RT.В то же время врач-онколог Магомед Сулиманов поделился, что нужно делать пациентам после обнаружения рака. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что успех лечения на любой стадии заболевания в основном зависит от успешности работы между врачом и пациентом.
«Главные правила для пациентов после обнаружения рака — сразу же сообщать лечащему врачу о любых изменениях в самочувствии, четко следовать его рекомендациям и вовремя проходить все необходимые обследования. Доктор должен знать все», — объяснил онколог.Читайте также:
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Данил Пономарев