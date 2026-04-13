Стало известно, какая черта характера провоцирует боли в спине

13 апреля 2026, 08:17

Психосоматолог Вершинина: ответственные люди чаще страдают от болей в спине

Фото: Istock/seb_ra

Психосоматолог Елена Вершинина заявила, что спина чаще болит у ответственных людей. Причина — хроническое внутреннее напряжение.





В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила: такой недуг возникает в момент, когда человек бессознательно берёт на себя слишком много обязательств и боится не справиться с ними.

«Боли в спине, плечах и пояснице возникают тогда, когда человек на себе несёт груз забот и постоянно находится под давлением. Внутреннее напряжение приводит к мышечным зажимам, болезненным ощущениям в спине, плечах и пояснице», — пояснила Вершинина.