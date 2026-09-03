Стало известно, почему в России растет число людей с депрессией

03 сентября 2026, 14:04

Психиатр Вилков: россияне чаще начали обращаться к специалистам из-за стресса

Фото: iStock/Elena Perova

В России чаще начали диагностировать депрессию и тревожные расстройства, потому что люди начали чаще обращаться за помощью, а также на фоне увеличения уровня стресса в обществе. Так считает врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что раньше люди пытались самостоятельно справиться с тревогой и подавленным состоянием. Сегодня забота о психологическом благополучии становится нормой. И врачи стали чаще выявлять проблему, которая раньше оставалась незамеченной.





«Клиническую депрессию диагностируют только при наличии устойчивого сниженного настроения, которое длится более двух недель подряд без улучшений. Состояние сопровождается постоянной усталостью, нарушением сна, потерей трудоспособности, пессимистичными мыслями о будущем», — пояснил Вилков.

«Психика, сталкиваясь с хаосом здесь и сейчас, ищет опору. И находит её в прошлом. Мы меняемся каждый день, и, чтобы не сойти с ума от ощущения "я не знаю, кто я", психика склеивает нас воспоминаниями. Ностальгия возвращает нам ощущение непрерывности жизни», — пояснил психотерапевт.