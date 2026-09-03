Стало известно, почему в России растет число людей с депрессией
Психиатр Вилков: россияне чаще начали обращаться к специалистам из-за стресса
В России чаще начали диагностировать депрессию и тревожные расстройства, потому что люди начали чаще обращаться за помощью, а также на фоне увеличения уровня стресса в обществе. Так считает врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что раньше люди пытались самостоятельно справиться с тревогой и подавленным состоянием. Сегодня забота о психологическом благополучии становится нормой. И врачи стали чаще выявлять проблему, которая раньше оставалась незамеченной.
«Клиническую депрессию диагностируют только при наличии устойчивого сниженного настроения, которое длится более двух недель подряд без улучшений. Состояние сопровождается постоянной усталостью, нарушением сна, потерей трудоспособности, пессимистичными мыслями о будущем», — пояснил Вилков.
Если же у человека настроение меняется от хорошего к плохому и наоборот, то в этом случае речь идет о стрессе или тревожном расстройстве, добавил врач. Однако точный диагноз может поставить только специалист, уточнил он.
Тем временем врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал RT, что ностальгия является не просто грустью по прошлому, а сложным механизмом психики, который может как помочь, так и навредить.
«Психика, сталкиваясь с хаосом здесь и сейчас, ищет опору. И находит её в прошлом. Мы меняемся каждый день, и, чтобы не сойти с ума от ощущения "я не знаю, кто я", психика склеивает нас воспоминаниями. Ностальгия возвращает нам ощущение непрерывности жизни», — пояснил психотерапевт.
Воспоминания о приятных моментах снижают стресс, повышают ощущение тепла и снижают болевой порог. Однако психика склонна ретушировать прошлое, убирая негатив. Тогда человек сравнивает унылое настоящее «с идеализированным райским садом» и может впадать в уныние из-за бессмысленности жизни. Когда ностальгия становится патологической, стоит обратиться к врачу, посоветовал Кульгавчук.