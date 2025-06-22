Стало известно, при какой работе люди тратят больше калорий — физической или умственной
Врач Устинова: при умственном труде человек тратит максимум до 100 ккал
Самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.
По ее словам, есть мнение, что при умственной работе человек теряет много калорий. Однако врач пояснила, что в этом случае можно потерять до 100 ккал. А вот при физических нагрузках можно терять до 600 ккал.
«Таким образом, без всякого сомнения, самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках, но никак не при умственных», — отметила Устинова в разговоре с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT пояснила, почему у людей возникает желание поесть вечером.
«Ближе к вечеру естественным образом снижается уровень лептина — гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении. А уровень гормона голода — грелина — может увеличиваться. Эти изменения — часть нормального суточного ритма, и при сбалансированном питании они обычно протекают практически незаметно», — пояснила специалист.
Она рассказала, что организм усиливает тягу к еде, особенно жирной, в вечернее время, если не получает достаточно питательных веществ днем. Также поесть вечером хочется из-за усталости, накопленной за день. Еда становится способом для расслабления и отвлечения, добавила Демьяновская.
Чтобы избежать переедания перед сном, врач посоветовала вести качественный режим питания. Необходимо полноценно есть на завтрак, обед и ужин, а за два часа до сна можно сделать легкий прием пищи с акцентом на белок и медленные углеводы.