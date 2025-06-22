Стало известно, при какой работе люди тратят больше калорий — физической или умственной

22 июня 2025, 16:46

Врач Устинова: при умственном труде человек тратит максимум до 100 ккал

Фото: iStock/vadimguzhva

Самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.





По ее словам, есть мнение, что при умственной работе человек теряет много калорий. Однако врач пояснила, что в этом случае можно потерять до 100 ккал. А вот при физических нагрузках можно терять до 600 ккал.





«Таким образом, без всякого сомнения, самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках, но никак не при умственных», — отметила Устинова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Ближе к вечеру естественным образом снижается уровень лептина — гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении. А уровень гормона голода — грелина — может увеличиваться. Эти изменения — часть нормального суточного ритма, и при сбалансированном питании они обычно протекают практически незаметно», — пояснила специалист.