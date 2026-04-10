Стало известно, сколько творожной пасхи можно съесть без вреда для здоровья

10 апреля 2026, 15:13

Диетолог Соломатина: За раз можно съедать до 100 г творожной пасхи

За один прием пищи не стоит съедать более 100 граммов творожной пасхи, чтобы не навредить фигуре и здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, калорийность покупной творожной пасхи составляет около 250–280 калорий на 100 граммов, однако при самостоятельном приготовлении калорийность блюда может значительно возрастать.





«Такой десерт по энергетической ценности сравним с конфетами, поэтому рекомендуется ограничиваться порцией 50–100 граммов за один прием пищи. Оптимальный размер порции зависит от индивидуальных потребностей человека», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».