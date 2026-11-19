Стоматолог назвала разрушительную для зубов привычку
Привычка пить кофе медленно, небольшими глотками на протяжении дня, может навредить зубам. Об этом предупредила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Наталья Анисимова.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, одна чашка, выпитая за 10–20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, растянутый на несколько часов. Когда человек постоянно делает небольшие глотки, слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали.
Специалист отметила, что опасность возрастает, если кофе пьют с сахаром, медом, сиропами, карамелью или сладкими сливками. Она пояснила, что сахар провоцирует деминерализацию эмали, а каждый новый глоток такого напитка лишь усиливает эффект.
Ранее врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора объяснил, почему у людей меняется прикус.
Читайте также: