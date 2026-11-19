19 ноября 2026, 16:50

Стоматолог Анисимова: привычка пить кофе медленно разрушительна для зубов

Фото: iStock/Bojan89

Привычка пить кофе медленно, небольшими глотками на протяжении дня, может навредить зубам. Об этом предупредила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Наталья Анисимова.