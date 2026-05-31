Россиянам раскрыли, сколько бесплатных пакетов можно вынести из магазина без последствий

31 мая 2026, 04:32

Юрист Георгиева: Вынос бесплатных пакетов из магазина без покупок — мелкое хищение

В случае выноса бесплатных фасовочных пакетов из магазина россиян могут привлечь за мелкое хищение, если покупатель забрал их без намерения упаковать приобретенные товары. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.