Россиянам раскрыли, сколько бесплатных пакетов можно вынести из магазина без последствий
В случае выноса бесплатных фасовочных пакетов из магазина россиян могут привлечь за мелкое хищение, если покупатель забрал их без намерения упаковать приобретенные товары. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.
Эксперт пояснила, что вопрос о допустимом для использования числе пакетов решается легко. Главный момент — их не следует отрывать просто так, а затем пытаться унести с территории.
Если человек отмотал с рулона излишек пакетов, которые ему никак не пригодились, то их надо оставить в магазине. Забирать с собой категорически нельзя, поскольку такое действие расценят как умышленное присвоение чужого имущества.
За мелкое хищение грозит штраф, административный арест или обязательные работы. Уголовное наказание наступает при хищении на сумму свыше двух с половиной тысяч рублей, но в случае с пакетами это маловероятно.
Юрист уточнила, что риск реального наказания невелик. Привлечь человека к ответственности могут только при наличии умысла и если нарушителя поймали с поличным. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку украсть целый рулон. Но это не значит, что следует злоупотреблять ситуацией.
Читайте также: