Свыше 150 выездных акций по сдаче крови провели в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 150 выездных акций провел Московский областной центр крови с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала этого года Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции в регионе.
Для удобства жителей Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. С памятками и правилами сдачи крови можно ознакомиться на официальном сайте центра.
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«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий свыше 8,2 тысяч человек стали донорами», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для удобства жителей Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. С памятками и правилами сдачи крови можно ознакомиться на официальном сайте центра.
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Мира Полтева