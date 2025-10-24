Техника дыхания через «задний проход» может спасать людям жизни
Инновационный метод «энтеральной вентиляции» может стать спасением для пациентов с заболеваниями лёгких. Об этом пишет Independent.
Шнобелевская премия не помешала японским учёным продолжить исследования революционной техники дыхания через кишечник. По данным издания, этот метод потенциально способен помочь пациентам с заблокированными дыхательными путями или серьёзными нарушениями работы лёгких.
Механизм действия новой технологии заключается в возможности доставки кислорода через кишечник в кровоток, минуя традиционные дыхательные пути. Японские исследователи успешно протестировали методику на лабораторных животных, включая мышей, крыс и свиней.
Клинические испытания на людях, результаты которых опубликованы в журнале Med, показали обнадеживающие результаты. На текущем этапе учёные сосредоточились на проверке безопасности процедуры.
Профессор Таканори Такебе из Университета Осаки подчеркнул, что хотя безопасность метода уже подтверждена, предстоит оценить эффективность доставки кислорода в кровь. Это станет следующим важным этапом исследования инновационной технологии.
