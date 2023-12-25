Телеведущая Екатерина Андреева поделилась секретами моложавой внешности

Фото: istock / Valeriia Mitriakova
Российская телеведущая Екатерина Андреева в социальных сетях поделилась своими секретами моложавой внешности. Об этом пишет «Лента.ру».
57-летняя телеведущая поделилась, что иногда меняет средства по уходу за кожей. Андреева заявила, что зимой всегда меняет бренд уходовой косметики, чтобы не привыкать в одному продукту. Ведущая использует одно средство в течение 4-5 месяцев.
Она также отметила, что важно качественно и крепко спать. Андреева призывала спать в абсолютно темной комнате с температурой 20 градусов. Также Екатерина посетовала больше пить воды и заниматься спортом.
«Много и быстро ходите», — заявила она.
Ранее хирург Иван Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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