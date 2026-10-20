Терапевт назвал условие, при котором антибиотики действительно нужны

20 октября 2026, 14:20

Терапевт Водовозов: бесконтрольный приём антибиотиков может навредить

Фото: Istock/Victoria Popova

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал антибиотики очень серьёзными препаратами и объяснил, чем опасен их бесконтрольный приём.





В беседе с RT специалист отметил, что абсолютное большинство простуд проходят самостоятельно, хотя некоторые из них могут вызывать тяжёлые осложнения.



Грипп, по его словам, представляет собой действительно очень тяжёлую ОРВИ, которая может приводить к тяжёлым осложнениям, например к пневмонии. Врач напомнил, что антибиотики относятся к антибактериальным препаратам, то есть действуют против бактерий.

«Они используются только тогда, когда в организме есть патогенные бактерии. Потому что, если не будет патогенных бактерий (в организме — прим. ред.), они найдут, чем заняться. И поэтому не исключено, что пострадает микрофлора кишечника, которая нам очень нужна. В том числе для нормальной работы иммунитета», — подчеркнул Водовозов.