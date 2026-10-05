Врач Мясников назвал единственное правило, которое нужно соблюдать при простуде
Врач Александр Мясников рассказал, можно ли работать во время вирусной инфекции.
В беседе с Общественной Службой Новостей доктор заявил, что строгих требований соблюдать постельный режим нет. Действует только одно правило: не ходить на работу простуженным и заболевшим.
«Один человек может заразить десятки вокруг: по дороге на работу, на самой работе и так далее. Если ты чихнул и у тебя всё прошло, то какой-нибудь пожилой человек с диабетом, который ехал с тобой в троллейбусе или столкнулся в дверях магазина, может просто умереть», — сказал Александр Леонидович.Мясников отметил, что медикаменты только снижают интенсивность симптомов, а с вирусом борется иммунная система, и ей нужно время. Врач добавил: если человек работает из дома и симптомы слабые, он может продолжать работать — это не повлияет на течение болезни. Если же симптомы сильные, перенести болезнь на ногах не получится.