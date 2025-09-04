Терапевт предупредил об опасности ХОБЛ

04 сентября 2025, 10:58

Терапевт Кондрахин: при ХОБЛ функция дыхания снижается постепенно

Фото: iStock/utah778

При хронической обструктивной болезни лёгких функция дыхания снижается постепенно, и рано или поздно человек может задохнуться. Об этом предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Ранее академик РАН, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что население страны необходимо протестировать на наличие ХОБЛ.





«Не зря курильщиков стараются взять под контроль, потому что именно у них развивается ХОБЛ. Хроническая обструктивная болезнь легких может развиться у людей в любом возрасте, если у них длительный стаж курения», — отметил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Тревожными сигналами служат хронический кашель с мокротой, особенно в утренние часы, нарастающая одышка, свистящие хрипы и ощущение сдавленности в грудной клетке», — предупредила врач.