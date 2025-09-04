Терапевт предупредил об опасности ХОБЛ
Терапевт Кондрахин: при ХОБЛ функция дыхания снижается постепенно
При хронической обструктивной болезни лёгких функция дыхания снижается постепенно, и рано или поздно человек может задохнуться. Об этом предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Ранее академик РАН, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что население страны необходимо протестировать на наличие ХОБЛ.
«Не зря курильщиков стараются взять под контроль, потому что именно у них развивается ХОБЛ. Хроническая обструктивная болезнь легких может развиться у людей в любом возрасте, если у них длительный стаж курения», — отметил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он уточнил, что симптомами ХОБЛ являются кашель, одышка при нагрузке и в покое, постоянная усталость и ощущение нехватки воздуха.
По словам Кондрахина, при данном заболевании функция дыхания снижается постепенно, и рано или поздно человек просто задыхается при отсутствии правильного лечения.
В свою очередь врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что ХОБЛ является прогрессирующей патологией, при которой сужаются дыхательные пути. Опасность этого заболевания кроется в её необратимом и неспецифическом течении на начальных стадиях.
«Тревожными сигналами служат хронический кашель с мокротой, особенно в утренние часы, нарастающая одышка, свистящие хрипы и ощущение сдавленности в грудной клетке», — предупредила врач.
Чтобы минимизировать риски возникновения ХОБЛ, необходимо полностью отказаться от курения, не контактировать с загрязнённым воздухом и своевременно лечиться при инфекционных заболеваниях.