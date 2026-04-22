Терапевт предупредил об опасности отсутствия режима сна

Терапевт Кондрахин: Отсутствие режима сна опасно для здоровья
Несоблюдение режима сна может привести к тяжелым болезням сердца, сахарному диабету и гипертонии. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Он отметил, что при пробуждении и отходе ко сну в одно и то же время организм настраивает внутреннее расписание. Благодаря этому улучшается самочувствие и качество ночного отдыха. В случае, когда график отхода ко сну отсутствует, сбиваются естественные биологические процессы, и человек перестает полноценно восстанавливаться.
«В первую очередь это изнашивает сердечно-сосудистую систему, потому что мозг требует усилить кровообращение для обеспечения жизненно важных функций. Вслед за этим повышается уровень кортизола, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, появляется одышка. А печень и почки перестают выводить токсины из организма», — пояснил Кондрахин «Вечерней Москве».
В случае длительного неправильного режима увеличиваются риски развития сахарного диабета, гипертонии, когнитивных нарушений, психических расстройств и проблем ЖКТ, добавил врач.
Кондрахин порекомендовал спать не менее восьми часов, ложиться и вставать в одно и то же время даже в выходные дни, заниматься физическими нагрузками и спать днем.