Терапевт предупредил об опасности отсутствия режима сна

22 апреля 2026, 10:24

Терапевт Кондрахин: Отсутствие режима сна опасно для здоровья

Фото: iStock/fizkes

Несоблюдение режима сна может привести к тяжелым болезням сердца, сахарному диабету и гипертонии. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Он отметил, что при пробуждении и отходе ко сну в одно и то же время организм настраивает внутреннее расписание. Благодаря этому улучшается самочувствие и качество ночного отдыха. В случае, когда график отхода ко сну отсутствует, сбиваются естественные биологические процессы, и человек перестает полноценно восстанавливаться.





«В первую очередь это изнашивает сердечно-сосудистую систему, потому что мозг требует усилить кровообращение для обеспечения жизненно важных функций. Вслед за этим повышается уровень кортизола, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, появляется одышка. А печень и почки перестают выводить токсины из организма», — пояснил Кондрахин «Вечерней Москве».