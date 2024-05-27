Трансплантолог Гранов: Ситуация в медицине сейчас стабильная

Фото: iStock/pcess609
Хирург и трансплантолог Дмитрий Гранов заявил, что нынешняя ситуация в медицине, в частности в хирургии, является стабильной.
«Мы переживали разные времена и в медицине тоже. Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как относительно стабильную. Возможности для работы есть. Есть вещи, которые требуют усовершенствования, но если говорить об организационных аспектах, то все всегда не могут быть довольными. Усилия медобщественности и организаторов здравоохранения дают свои плоды», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гранов.
До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняла, что мальтийская лихорадка, обнаруженная в Самаре, является инфекцией, вызываемой бактериями рода Brucella.
«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — объяснила в беседе с RT Кашух.
Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявляла, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.
Читайте также:
Невролог Демьяновская назвала признаки рассеянного склероза
В Подмосковье свыше 600 человек прошли диагностику кожи
Врач Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару
Мелисса Тимофеева