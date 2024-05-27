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Трансплантолог Гранов: Ситуация в медицине сейчас стабильная

27 мая 2024, 17:16
Фото: iStock/pcess609

Фото: iStock/pcess609

Хирург и трансплантолог Дмитрий Гранов заявил, что нынешняя ситуация в медицине, в частности в хирургии, является стабильной.
«Мы переживали разные времена и в медицине тоже. Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как относительно стабильную. Возможности для работы есть. Есть вещи, которые требуют усовершенствования, но если говорить об организационных аспектах, то все всегда не могут быть довольными. Усилия медобщественности и организаторов здравоохранения дают свои плоды», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гранов.

До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняла, что мальтийская лихорадка, обнаруженная в Самаре, является инфекцией, вызываемой бактериями рода Brucella.



«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — объяснила в беседе с RT Кашух.

Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявляла, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.

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Подмосковные хирурги сделали уникальную операцию пациентке с опухолью матки и грыжей
27 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, а также Воскресенской больницы прооперировали женщину с опухолью матки и грыжей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ обратилась 62-летняя женщина с аденокарциномой – злокачественным новообразованием матки. Клетки при бесконтрольном делении прорастали в ткани поражённого органа, в результате была нарушена его работа. При несвоевременном обращении за медицинской помощью подобные патологии приводят к летальному исходу.

Сложность заключалась и в сопутствующих заболеваниях женщины. У неё была вентральная грыжа гигантских размеров 20 на 25 см – выпячивание органов брюшной полости в ослабленные участки передней стенки живота. Помимо этого, у пациентки наблюдался лишний вес – более 150 кг.
«Мы провели консилиум с руководителем центра реконструктивной хирургии Московской области, хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. В итоге решили провести радикальную операцию через грыжевые ворота, а также выполнить пластику грыжи тканями пациентки» - рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.
Операцию проводила мультилисциплинарная бригада специалистов. Она потребовала удаления не только женских органов, но и участка подвздошной кишки. Несмотря на большой объём и сложность вмешательства, осложнений удалось избежать. Восстановление у пациентки прошло благоприятно.

Женщина уже выписана и в дальнейшем продолжит лечение под наблюдением врачей по месту жительства.

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В Пушкино 115 человек прошли обследования в единый день диспансеризации
27 мая 2024, 17:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В минувшую субботу, в единый день диспансеризации, в поликлиники округа пришло 115 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
По итогам обследования полностью здоровы 29 человек, с факторами риска — 18 человек, 68 — с заболеваниями.
«Основными факторами риска у пациентов были повышенные давление и холестерин, избыточный вес и низкая физическая активность. Основное среди выявленных подозрений – у 33 человек заболевания сердечно-сосудистой системы, у 6 – болезни органов дыхания, еще у 6 – заболевания ЖКТ, у 5 – болезни нервной системы. На дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации направлено 56 человек», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что следующие дни единой диспансеризации пройдут 8 и 22 июня, а дни семейного здоровья — 15 и 29 июня.

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Мытищинские врачи прооперировали девочке сложный перелом после падения с качелей
27 мая 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы прооперировали девочку с травмами, полученными при падении с качелей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 12-летняя школьница с сильной болью и отёчностью левой руки. Диагностика выявила у неё оскольчатый перелом, вызвавший нарушение чувствительности кисти. Как выяснилось, девочка упала с качелей на детской площадке.
«Конец плеча был расколот, как розочка. Плечо богато нервами, и такая локализация перелома опасна. В средней трети предплечья расположен сосудисто-нервный пучок. Было решено делать классическую операцию, так как малоинвазивная была неприменима. Мы полностью собрали нижний и верхний фрагменты плеча, восстановили ось конечности, зафиксировали винтами отломки кости и устранили смещение отломков», – рассказал травматолог-ортопед детского травматологического отделения Василий Першин.
Сейчас девочка уже выписана и после реабилитации сможет вернуться к привычной жизни.

Специалисты отмечают, что оскольчатые переломы у детей встречаются редко и довольно часто осложняются. Оперативное вмешательство требует от хирурга большого мастерства.

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Невролог Демьяновская назвала признаки рассеянного склероза
27 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.
Кроме этого, при болезни могут снижаться чувствительность лица, ухудшиться слух, появиться сложности с глотанием, дыханием, нарушиться сердцебиение.

«Если задеты полушария головного мозга, у человека ухудшаются память и внимание, появляются тревожность и депрессивные мысли, он быстро устаёт и никак не может отдохнуть, руки и ноги слабеют», — добавила в беседе с RT Демьяновская.

Она подчеркнула, что симптомы зависят от того, какая часть головного мозга повреждена болезнью. По её словам, болезнь чаще проявляется у женщин, причём до 40 лет.

А акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Сураё Назарова заявила о важности и необходимости профилактики ВПЧ. В беседе с argumenti.ru она отметила, что к профилактическим процедурам относятся регулярная сдача анализов и на ВПЧ, кольпоскопия и биопсия по показаниям, а также вакцинация.

Ранее сообщалось, что более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья.

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Видновские неонатологи выходили новорождённую весом 1 180 граммов
27 мая 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центре два месяца выхаживали девочку с редким именем Емина, родившуюся на сроке беременности 28 недель. Рост малышки составлял 33 см., вес – 1 180 г, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Надеялась доносить дочку до срока, но у меня был диагноз «врастание плаценты в рубец и в мочевой пузырь». Дважды начинались кровотечения. После третьего заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов экстренно меня прооперировал», – рассказала мама Емины Мария.
Анестезиологи-реаниматологи и неонатологи выхаживали девочку сначала в отделении реанимации и интенсивной терапии, потом – в патологии новорождённых и недоношенных детей. Затем начался процесс реабилитации.
«Пришлось непросто, очень хотелось домой. Помогла поддержка семьи и сотрудников центра. Врач-неонатолог Алина Евгеньевна Обливанцева и заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Юлия Константиновна Кузьминова ободряли и успокаивали. И вот с весом 2 300 граммов едем домой в Серпухов», – заключила Мария.
Дома маму и маленькую Емину ждёт большая семья – папа и три брата. Как отметили в министерстве, программа наблюдения малышки расписана до трёх лет.

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#минздрав мо
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#московская область
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В Подмосковье свыше 600 человек прошли диагностику кожи
27 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В субботу,25 мая, в регионе прошел День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.

«В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек. В результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ходе диагностики у троих обратившихся были выявлены онкологические заболевания. После консультации их направили на профильное лечение.

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#заболевания
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Жители Пушкинского округа могут пройти медосмотр в рамках диспансеризации
27 мая 2024, 10:58

Фото: istockphoto / demaerre

Жители округа могут обратиться в Центр здоровья и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут посетить Центр здоровья и мобильного маммографа с 27 по 31 мая.

«27 мая в поселке Нагорное будет работать центр здоровья. 28 мая в деревне Митрополье жители смогут посетить центр здоровья, а в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф. 29 мая в амбулатории №4 поселка Зверосовхоз будут открыты центр здоровья мобильный маммограф. В ФАПе №8 села Тишково 30 мая с утра будет работать центр здоровья. 30 мая в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф, а 31 мая в деревне Степаньково – центр здоровья», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Центр здоровья и мобильный маммограф будут принимать пациентов с 9:000 до 13:00.

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В Московской области упростили получение выплаты на питание беременным
24 мая 2024, 22:33

Фото: Istockphoto / g-stockstudio

В Подмосковье упростили процедуру оформления выплат на питание беременным, стоящим на учёте в государственных медорганизациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи региона.
«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на региональном портале госуслуг предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет лишь проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.
До сих пор для получения выплаты беременным требовалось получить справку от участкового врача и самостоятельно заполнить заявление на региональном портале.

Как напомнили в министерстве, в Подмосковье беременным женщинам с 12 недель, а также кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до 3 лет предоставляют ежемесячные выплаты на питание. Если в семье воспитываются несколько детей до 3 лет, выплата назначается на каждого.

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В Московской области с начала года трудоустроились 33 «земских доктора» и «земских фельдшера»
24 мая 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились на работу более 30 медиков. Об этом информировали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области врачи и средний медицинский персонал могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», если они устраиваются работать в сельскую местность. При этом для них предусмотрена денежная выплата: для врачей – до 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала – до 750 тыс. рублей. Размер зависит от удалённости территории.
«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городах, так и на отдалённых территориях. С начала года в наши медучреждение вышли на работу 33 «земских врача» и «земских фельдшера». В Подмосковье действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, социальная потека, предоставление бесплатных земельных участков и многое другое», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе расширили перечень специальностей для участников программ. Теперь присоединиться к программе «Земский доктор» могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, а также врачи физической и реабилитационной медицины.

«Земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсёстры и медсёстры врача общей практики.

Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации. Полный список мер соцподдержки для медицинских специалистов можно найти по ссылке.

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