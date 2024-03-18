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Тренер Мавлютон рекомендовал начинать заниматься спортом с мотивации

18 марта 2024, 15:44
Фото: istockphoto.com/nortonrsx

Фото: istockphoto.com/nortonrsx

Фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что главный фаткор начала занятий спортом является правильная мотивация.
Он отметил, что в этом смысле эффективно мотивировать себя физическим и ментальным здоровьем.

«Спорт значительно улучшает качество жизни, ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — добавил в беседе с «Известиями» тренер.


Кроме того, он рекомендовал новичкам тщательно подбирать себе тренера, а также начинать с несложных разминок и упражнений, которые походят всем.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.

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#тренер
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Врач Балобанова назвала неожиданное применение калины
Врач Балобанова: Калина — кладезь здоровья и красоты
18 марта 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Nik_Merkulov

Кандидат биологических наук, завкафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова заявила, что калина, обладающая множеством полезных свойств, применяется в косметологии, а также при лечении простудных заболеваний.
«Из ягод калины также получают ценное масло, которое используется в фармацевтике и косметологии. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Калина — это не просто ягода, а настоящий кладезь здоровья и красоты», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Балобанова.

Она напомнила, что из ягод также можно изготовить варенье, которое будет не просто вкусным, но и полезным.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.

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#здоровье
#косметология
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Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым
Врач Кондрахин рекомендовал к использованию тонометры с наложением на плечо
18 марта 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье.
По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.

«Второй вариант более удобен и мобилен, но он не рекомендован к использованию людям после 40 лет. Если человек старше, то тонометр будет показывать неверные данные. С возрастом возникает ригидность сосудов, и прибор будет выдавать ошибку. Пожилым нельзя пользоваться тонометрами, которые накладываются на предплечье», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Он подчеркнул, что тонометром, который накладывается на плечо, можно пользоваться всем.

Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева посоветовала во врем Великого поста принимать витаминно-минеральные комплексы, а также рассчитывать ежедневный рацион.

«Пост в огромном мегаполисе – это испытание для организма. Чтобы в таких условиях соблюдать пост, надо правильно рассчитывать ежедневный рацион. Надо соблюсти нормы белка. Надо следить за тем, чтобы организм был достаточно обеспечен необходимыми витаминами», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Солнцева.

А диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.

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#здоровье
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Ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес
TAJCN: чтобы терять лишние килограммы, яйца нужно есть вечером
18 марта 2024, 14:20

Фото: istock / AlexPro9500

Яйца содержат много белка и могут способствовать потере веса. Американские ученые рассказали, когда нужно есть этот продукт, чтобы терять лишний вес. Результаты исследования публикует The American Journal of Clinical Nutrition.
Многие привыкли употреблять яйца на завтрак. Но, согласно исследованию, для похудения лучше есть их вечером.

Как правило, животный белок лучше усваивается, чем растительный. По этой причине его нужно есть вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Также, организму необходимо много энергии, чтобы расщепить белок, особенно во время сна. За счёт этого стимулируется сжигание жира.

Помимо этого, высокое содержание белка в яйцах позволяет сохранять стабильный показатель сахара в крови. Отсутствие колебаний глюкозы способствует глубокому и спокойному сну.

Ранее россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#еда
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Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
18 марта 2024, 13:38

Фото: istock / Alexmia

Удовольствие от мастурбации заложено природой в человеке, чтобы расслабиться и снять стресс в отсутствие партнера. О пользе самоудовлетворения рассказала психолог-сексолог Вера Веткина в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметила, что большинство людей испытывают первые оргазмы еще до вступления в интимные отношения. Это может произойти во время езды на велосипеде или на занятиях спортом. Как утверждает специалист, это означает, что такая способность заложена в человеке природой и не может причинить вред.

Веткина пояснила, что нельзя считать недозволенными сознательные действия для получения оргазма, в том числе и самоудовлетворение. Эксперт считают, что мастурбация — естественный акт, используемый в сексологии в качестве базового элемента терапии.

«Деликатную тему пользы от мастурбации часто обходят стороной — многие матери предпочитают поговорить о чем угодно, только не об этом. Однако научные исследования доказали закономерность: подростковый опыт самоудовлетворения у девочек становится залогом сексуальной гармонии в будущем», — заявила эксперт.

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#отношения
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Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса
Врач Мясников: регулярный секс улучшает работу иммунитета
18 марта 2024, 13:23

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярный секс способен улучшить работу иммунитета человека. Об этом он говорил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Одна из гостей передачи задала вопрос, действительно ли регулярный секс благотворно влияет на иммунную систему. Мясников ответил утвердительно.

Ранее Мясников также заявлял, что инфаркт может маскироваться под другие патологии. При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.

Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую.

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#заболевания
#люди
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Для подмосковных больниц закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
18 марта 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 современных передвижных рентгеновских аппаратов закупят для больниц Московской области в текущем году, такая техника позволяет проводить диагностическое обследование пациентов прямо в палате, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. (…) В этом году планируем закупить 22передвижных рентген-аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она напомнила, что в прошлом году в больницы области также поступили 22 новых мобильных аппарата для рентгена.

Современная цифровая техника отличается сниженной лучевой нагрузкой при более чётком изображении. Снимок поступает в электронную медицинскую карту пациента.

Закупка современного медицинского оборудования в регионе проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
#минздрав мо
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Свыше 500 аппаратов ЭКГ и холтеров обновят в больницах Подмосковья
18 марта 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 500 аппаратов ЭКГ и холтеров планируют поставить в подмосковные больницы в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появятся больницах на территории всего региона до конца 2024 года.

«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что обновление медицинских аппаратов и модернизация больниц проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#аппарат
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Подмосковные врачи удалили ребёнку жабры
18 марта 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырёхлетнего мальчика с рудиментарными жабрами прооперировали в Видновской больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленький пациент поступил в больницу с новообразованием на шее сбоку. Исследование показало, что это редкая врождённая патология — элемент жаберной дуги. Для решения этой проблемы возможно только оперативное вмешательство.

«Операция длилась несколько часов, в итоге рудимент удалось удалить, всё прошло благополучно», — отметила завотделением детской хирургии Видновской больницы Виктория Жиронкина.
Она добавила, что жаберные щели, которые есть у всех эмбрионов, при нормальном развитии они заращиваются. Если этого не происходит, может сформироваться жаберный свищ или киста, в которой находятся мышечные волокна, части хряща и слизистых желез. При этом рудимент жаберной дуги в виде кости, как у поступившего мальчика, встречается крайне редко.

Сейчас прооперированный ребёнок чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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В Долгопрудном врачи удалили 15-сантиметровую опухоль у студента
18 марта 2024, 12:07

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские врачи  спасли студента с 15-сантиметровой опухолью забрюшинного пространства. Об этом сообщила пресс-служа министерства здравоохранения Московской области.
21- летнего парня привезли в больницу с подозрением кишечной инфекции из-за болей в животе и высокой температуры. в ходе УЗИ у него нашли опухоль размеров 15 сантиметров, которая находилась забрюшинном пространстве.

«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте – между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки. Операция длилась 5 часов. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови», — поделился завотделения хирургии Сергей Лисин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент выписан и ​находится ​под наблюдением онколога.

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