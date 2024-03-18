Тренер Мавлютон рекомендовал начинать заниматься спортом с мотивации

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Фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что главный фаткор начала занятий спортом является правильная мотивация.
Он отметил, что в этом смысле эффективно мотивировать себя физическим и ментальным здоровьем.
Кроме того, он рекомендовал новичкам тщательно подбирать себе тренера, а также начинать с несложных разминок и упражнений, которые походят всем.
Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.
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«Спорт значительно улучшает качество жизни, ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — добавил в беседе с «Известиями» тренер.
Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.
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Мелисса Тимофеева