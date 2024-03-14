«Тревожные звоночки»: Врач объяснил, чем опасно частое мочеиспускание по ночам

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Отеки и частое мочеиспускание по ночам могут сигнализировать о распространенной болезни почек. Об этом предупредил внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян.
Врач отметил, что что нарушение в работе почек, в основном, развиваются медленно и незаметно, и симптомы становятся очевидными только на стадии почечной недостаточности.
Помимо этого, изменение цвета мочи в сторону красного или розового цвета могут говорить о возможном заболевании почек и мочевыводящих путей. Также стоит обратить внимание, если в моче появились сгустки крови.
Еще одним признаком является пенистость мочи. Этот признак сигнализирует о выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче.
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«Если у пациента вдруг появились отеки на ногах, без признаков сердечной недостаточности, или никтурия, когда человек несколько раз просыпается ночью в туалет мочиться, при этом мочеиспускание достаточно обильное, — это тревожные звоночки нарушения концентрационной функции почек», — предупредил Есаян в беседе с NEWS.ru.
Еще одним признаком является пенистость мочи. Этот признак сигнализирует о выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче.
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Алина Юрчак