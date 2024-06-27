У жителя Москвы обнаружили новую кровь во время донорства

Черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы. При этом ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку. О пользе и вреде черешни рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.