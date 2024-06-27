У жителя Москвы обнаружили новую кровь во время донорства

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Врачи отделения трансфузиологии Городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у жителя Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отмечает Рыкова, вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор были обнаружены у мужчины, который пришел сдавать донорскую кровь. Она отметила, что это открытие может спасти жизни нескольких пациентов в будущем.
Заммэра акцентировала внимание на высокой степени гражданской ответственности москвичей. Только в прошлом году донорами стали более 100 тысяч человек, благодаря которым нуждающимся в лечении было перелито более 250 тысяч литров крови.
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«При редком фенотипе подбор донора для переливания крови становится трудной задачей», — пояснила Рыкова.
Заммэра акцентировала внимание на высокой степени гражданской ответственности москвичей. Только в прошлом году донорами стали более 100 тысяч человек, благодаря которым нуждающимся в лечении было перелито более 250 тысяч литров крови.
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Олег Дикий