Учёные открыли свойства известного препарата для лечения диабета 1 типа
Препарат верапамил, десятилетиями используемый для лечения гипертонии и сердечных заболеваний, может замедлять развитие диабета 1 типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы конгресса EASD.
В исследовании участвовали 136 взрослых пациентов из европейских стран с недавно диагностированным диабетом 1 типа (в течение 3 месяцев после постановки диагноза). Участники получали либо замедленную форму верапамила в дозе 120 мг/сут, либо плацебо в дополнение к стандартной инсулинотерапии.
Через 12 месяцев наблюдения у пациентов, получавших верапамил, уровень С-пептида (маркера собственной выработки инсулина) был на 30% выше, чем в группе плацебо. Это означает, что их поджелудочная железа лучше сохраняла способность производить инсулин, что позволяло реже использовать высокие дозы инъекционного инсулина.
Наиболее выраженный эффект наблюдался в первые 3-6 месяцев лечения, затем разница между группами постепенно уменьшалась. Побочные эффекты (замедление сердечного ритма, головокружение) были легкими и временными, не требующими отмены препарата.
Механизм действия верапамила связан с блокированием кальциевых каналов в бета-клетках поджелудочной железы. Это снижает окислительный стресс и защищает клетки от аутоиммунного разрушения, характерного для диабета 1 типа. Ранее аналогичный эффект был подтвержден в исследованиях на мышах.
