Учёные открыли свойства известного препарата для лечения диабета 1 типа

22 сентября 2025, 06:27

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Препарат верапамил, десятилетиями используемый для лечения гипертонии и сердечных заболеваний, может замедлять развитие диабета 1 типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы конгресса EASD.