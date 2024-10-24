Учёные нашли способ повысить концентрацию лекарственных соединений в растениях

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Учёные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН научились увеличивать концентрацию лекарственных соединений в растениях с помощью яркого света.
В частности, с помощью света увеличивается выработка полифенолов, которые действуют в организме как антиоксиданты, в чае.
А кузбасским врачам удалось исправить костный дефект на черепе с помощью другой технологии — 3D-импланта. Операция была проведена 50-летней женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
Ранее сообщалось, что в Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи.
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«Вне зависимости от яркости свет оказывал стрессовое воздействие на каллусные культуры чая, в них повысилась выработка антиоксидантов, в частности полифенолов. Это поможет подбирать условия для получения максимального количества фармакологически ценных метаболитов из растительных культур в лаборатории. Мы планируем исследовать, как меняется биосинтез других ценных веществ в растениях под действием света», — пояснила в беседе с RT доктор биологических наук Наталья Загоскина.
А кузбасским врачам удалось исправить костный дефект на черепе с помощью другой технологии — 3D-импланта. Операция была проведена 50-летней женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
«Сложное хирургическое вмешательство выполнил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Федоров. Сперва выделил костный дефект и удалил рубцовые изменения, затем установил сам имплант», — приводит «Сiбдепо» комментарий Беглова.
Ранее сообщалось, что в Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи.
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Мелисса Тимофеева