В Александро-Невской лавре Петербурга провели День здоровья

06 июля 2026, 16:23

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В понедельник, 6 июля, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга провели День здоровья, в рамках которого состоялась выездная диспансеризация, организованная при поддержке поликлиники № 40. Об этом рассказал главврач медицинского учреждения Дмитрий Ченцов.





Он уточнил, впервые медицинские сотрудники приехали в лавру в 2025 году. Тогда все остались очень довольны, поэтому мероприятие решили повторить. В текущем году в программу помимо осмотра врачей и электрокардиограммы включили экспресс-диагностику уровня глюкозы и холестерина по анализам крови. Кроме того, все желающие смогли посетить врача-дерматолога.



По словам Ченцова, проведение профилактических медосмотров в лавре является символом того, что забота о своем здоровье начинается с внимательного отношения к самому себе — как к творению Божию.





«Мы, врачи, лечим тело, используя знания, опыт и достижения современной науки. Священник помогает человеку укрепиться духовно, обрести надежду и смысл. И когда эти два пути идут рядом, человек получает по‑настоящему всестороннюю поддержку», — приводит «Петербургский дневник» слова главврача поликлиники.