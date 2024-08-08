В Курскую область направили медиков из пяти округов Подмосковья

Фото: Александр Стёпушкин
Семь подмосковных бригад скорой помощи отправили в Курскую область минувшим вечером, медики отправились на помощь курянам из Серпухова, Коломны, Видного, Луховиц и Ступина, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Машины скорой помощи полностью укомплектованы медицинской техникой — взрослыми и детскими реанимационными наборами, дефибрилляторами, аппаратами для искусственной вентиляции лёгких и баллонами с кислородом», — говорится в сообщении.Бригады врачей также снабдили дополнительными перевязочными материалами, системами для внутривенного введения растворов и самими растворами. Кроме того, всех медиков обеспечили касками и бронежилетами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что одна из подмосковных скоропомощных бригад уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельной раной.
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