В Кузбассе в 2025 году пересадили более 130 человеческих органов
Врачи Кемеровской области в 2025 году совершили более 130 операций по пересадке человеческих органов. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
Так, за прошлый год в Кузбассе пересадили 72 почки, провели 16 операций по трансплантации печени, 11 — по пересадке сердца, а также 32 операции по возвращению зрения с помощью донорской роговицы.
По данным «Сiбдепо», в регионе сохраняется проблема дефицита стволовых клеток крови. На сегодняшний день получить такую помощь, в которой ежемесячно нуждаются порядка 10 человек, можно только за пределами Кемеровской области. В этой связи в больнице Новокузнецка уже собрали сильную бригаду гематологов. Однако вопросы с оборудованием и помещениями пока не решены.
«Поручил министру здравоохранения и главврачу больницы дообучить персонал и настроить всю цепочку работы с пациентами — от первичного звена в поликлиниках до высокотехнологичной помощи в больнице», — отметил Середюк.