В Минздраве рассказали, как дожить до 100 лет

16 мая 2026, 04:56

Гериатр Ткачева озвучила рецепт долгой и здоровой жизни

Осознанный подход к собственному здоровью может увеличить шансы человека дожить до 100 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева.





По ее словам, важно регулярно проходить профилактические осмотры и внимательно следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Именно эти параметры позволяют выявить признаки раннего сосудистого старения и вовремя принять меры.



Ткачева подчеркнула, что самый доказанный и эффективный метод — это комплексная смена образа жизни. Отказ от вредных привычек в сочетании с регулярной физической активностью, поддержанием когнитивной и социальной вовлеченности, а также соблюдением принципов правильного питания способны существенно увеличить «срок службы» человеческого организма.



«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — резюмировала гериатр.