В Московской области свыше 40 тысяч человек стали донорами

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года порядка 40 тысяч человек стали донорами в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
донорская кровь используется для переливания в случаях с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, для пострадавших в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Чтобы стать донором, желающие могут обратиться в ведущие учреждение службы крови для консультации и после придти на сдачу крови и её компонентов.
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«У нас в регионе активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы стать донором, желающие могут обратиться в ведущие учреждение службы крови для консультации и после придти на сдачу крови и её компонентов.
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Мира Полтева