В областном онкодиспансере состоялся мастер-класс по хирургии при помощи 3D технологий

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Сергей Рева провёл для специалистов Московского областного онкологического диспансера мастер-класс по хирургии с применением эндоскопической 3D системы с объёмной визуализацией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Московский областной онкологический диспансер является специализированным лечебным учреждением третьего уровня в Московской области, предоставляющим современные специализированные услуги, включая высокотехнологичную хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.«Мы провели лапароскопическую операцию с использованием эндоскопической системы 4 поколения. У неё есть функция объемной визуализации. Высокое качество изображения с точной фокусировкой и отображением мельчайших деталей повысило эффективность работы онкоурологов», — сообщил заведующий отделением онкоурологии № 3 областного онкодиспансера Владимир Шаповалов.
В учреждении есть всё необходимое для точной диагностики и лечения различных видов рака, а также современное медицинское оборудование, новейшие медицинские и информационные технологии.
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Дайана Хусинова