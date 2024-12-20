В Перу родился первый в мире ребёнок, который был выращен вне тела женщины

Фото: iStock/ jordi magrans
В Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), сообщила американская биотехнологическая компания Gameto.
«Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма», — говорилось в сообщении на сайте дистрибьютора пресс-релизов Business Wire.
Подчёркивалось, что роды проходили в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo использовались молодые клетки яичников, чтобы воссоздать естественный процесс созревания яйцеклетки в лабораторных условиях.
В сообщении обращалось внимание, что данный процесс заменяет 80 процентов гормональных инъекций, которые необходимы при классическом ЭКО.
Ранее сообщалось, что медицинские работники Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша.
Читайте также:
Россиянок призвали подумать о деторождаемости
В Детском центре ребёнку удалили опухоль, из-за которой его постоянно тошнило
Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом
Ольга Енгалычева