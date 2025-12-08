В Петербурге хотят увеличить среднюю продолжительность жизни горожан до 80 лет
В медицинской сфере Санкт-Петербурга происходят кардинальные перемены. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
По его словам, в 2025 году в Петербурге стартовал новый национальный проект, рассчитанный на пять лет, «Продолжительная и активная жизнь».
«Высокое качество жизни напрямую зависит от возможности своевременно получать необходимую медицинскую помощь, в том числе проходить регулярные обследования, восстанавливаться после травм и операций, наблюдаться у квалифицированных специалистов», — приводит «Петербургский дневник» слова Сараны.
Кроме того, в городе реализуют план «Десять приоритетов», в рамках которого планируется увеличить среднюю продолжительность жизни петербуржцев до 80 лет. На сегодняшний день этот показатель составляет 76,3 года.
По словам Сараны, задача заключается в том, чтобы жители города не просто доживали до этого возраста, а могли максимально ощущать вкус жизни.
Комитет стремится улучшить систему здравоохранения во всех аспектах, включая кадровое насыщение и переоснащение медицинских учреждений, заключил глава ведомства.