В Петербурге хотят увеличить среднюю продолжительность жизни горожан до 80 лет

08 декабря 2025, 11:32

Фото: iStock/demaerre

В медицинской сфере Санкт-Петербурга происходят кардинальные перемены. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.





По его словам, в 2025 году в Петербурге стартовал новый национальный проект, рассчитанный на пять лет, «Продолжительная и активная жизнь».





«Высокое качество жизни напрямую зависит от возможности своевременно получать необходимую медицинскую помощь, в том числе проходить регулярные обследования, восстанавливаться после травм и операций, наблюдаться у квалифицированных специалистов», — приводит «Петербургский дневник» слова Сараны.