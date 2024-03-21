В Подмосковье проведут конференцию по перспективным направлениям инновационной онкологии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
23 марта Химкинская больница проводит конференцию «Задачи и перспективные направления инновационной онкологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конференция состоится 23 марта в бизнес-центре «Рига Ленд».
В рамках мероприятия участники смогут представить доклады об основных проблемных темах в онкологии.
Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции.
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В рамках мероприятия участники смогут представить доклады об основных проблемных темах в онкологии.
«Злокачественные новообразования сегодня являются серьезной медицинской и социальной проблемой. Медицина практика шагнули за последние десятилетия далеко вперёд, предлагая новые, прорывные технологии диагностики и лечения рака. Но в мире по-прежнему отмечается неуклонный рост числа онкологических больных, поэтому так важно проводить подобные мероприятия, которые позволяют специалистам получать новые знания, обмениваться опытом, расширять свои профессиональные возможности», — поделился главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.
Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции.
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Мира Полтева