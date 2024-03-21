Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье проведут конференцию по перспективным направлениям инновационной онкологии

В Подмосковье проведут конференцию по перспективным направлениям инновационной онкологии

21 марта 2024, 14:32
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

23 марта Химкинская больница проводит конференцию «Задачи и перспективные направления инновационной онкологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конференция состоится 23 марта в бизнес-центре «Рига Ленд».

В рамках мероприятия участники смогут представить доклады об основных проблемных темах в онкологии.


«Злокачественные новообразования сегодня являются серьезной медицинской и социальной проблемой. Медицина практика шагнули за последние десятилетия далеко вперёд, предлагая новые, прорывные технологии диагностики и лечения рака. Но в мире по-прежнему отмечается неуклонный рост числа онкологических больных, поэтому так важно проводить подобные мероприятия, которые позволяют специалистам получать новые знания, обмениваться опытом, расширять свои профессиональные возможности», — поделился главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции.

Читайте также:

К программе «Эффективный ФАП» присоединятся ещё около 80 медучреждений Подмосковья

Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
#медицина
#бизнес
#технологии
#мероприятия
#больницы
#конференция
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету
Врач Афинская: резкий отказ от углеводов не приведет к похудению
21 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Полное исключение из рациона углеводов может привести к набору веса и появлению жира на животе. Об этом предупредила диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале.
«Не стоит слишком строго себя ограничивать, например, пытаться исключить все углеводы и другое. Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес», — предупредила Афинская.

По её словам, в рацион необходимо включить овощи и ягоды. Кроме того, она посоветовала полностью отказаться от сладких газированных напитков, больше гулять и спать.

Афинская также не советует сидеть на жёстких диетах и голодовках, а также же во всем себя ограничивать.

Читайте также:

Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету

Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть

Нутрициологи назвали неожиданный напиток, помогающий похудеть
#тренер
#ягоды
#овощи
#фитнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бокал за ужином: Учёные развеяли миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья
The Conversation: исследования преувеличивают пользу небольших доз алкоголя
21 марта 2024, 14:19

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Ученые Канадского института провели исследования и выявили, что даже в малых дозах алкоголь вредит здоровью. Об этом пишет издание The Conversation.
Существует мнение, что малые дозировки спиртного могут приносить пользу. Это появилось из-за распространенного убеждения в наличии полезных свойств алкогольных напитков в 1980-х годах. В то время ученые открыли так называемый «французский парадокс».

Это явление представляет собой сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов при высококалорийном рационе питания и большом количестве жиров. Причиной парадокса также называли употребление сухого красного вина на постоянной основе.

Однако последующие научные работы выявили, что дело не в вине, а в средиземноморском питании, которое содержит много рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и цельнозерновой пасты.

Ученые определили, что с возрастом люди начинают меньше пить, поэтому могут приписывать алкоголю терапевтический эффект, к примеру, при проблемах со сном. В исследованиях результат отказа от большого количество алкогольных напитков — улучшение состояния организма, можно обосновать фактом наличия малых доз алкоголя в рационе. За счет этого можно сделать ложное заключение, что малое количество спиртного полезно.

Читайте также:

Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

#ученые
#дело
#алкоголь
#мнение
#счёт
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детские травматологи прооперировали ребенка с переломами бедер
21 марта 2024, 12:55

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Детские травматологи прооперировали ребенка, сломавшего оба бедра катаясь с горки «паровозиком». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в бедре и деформацией нижних конечностей.

«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение – отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями. Когда пациент полностью восстановится, его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций», - объяснил главный главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В настоящий момент 10-летний мальчик проходит амбулаторное лечение ​под наблюдением специалистов.

Читайте также:

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения

Подмосковные врачи помогли выносить и родить ребёнка женщине с тяжёлой болезнью крови
#подмосковье
#ребёнок
#травма
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педиатр Одинаева рассказала, чем опасен лед для детей
21 марта 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

Подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что прогулка у водоемов или нахождение на льду может привезти к необратимым последствиям.

«Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход может наступить через 5-8 минут. Весенний лед ломается резко и ребенок просто не успеет ничего сделать. Очень важно научить ребенка, что в случаях падения под лед человека ему необходимо срочно позвать взрослых или позвонить в 112», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Также она добавила, что если человек провалился под лед и его вытащили, необходимо немедленно отвезти его в тепло, вызвать скорую помощь и активно растереть тело до покраснения кожи и выпить горячего чая.

Читайте также:

Врач Кондрахин предостерёг от намеренного заражения ветрянкой детей

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%
#ребёнок
#помощь
#лёд
#тепло
#человек
#педиатр
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 8 тысяч человек посетили подмосковные школы сахарного диабета
21 марта 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Maya23K

Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В школах людям помогают обучиться правильно контролировать сахар.

«На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов смогут обучиться принципам правильного питания и анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что записаться в школу сахарного диабета можно после постановки диагноза у лечащегося врача.

Читайте также:

Названо мощнейшее успокоительное

Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
#подмосковье
#сахар
#обучение
#светлана стригункова
#пациенты
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К программе «Эффективный ФАП» присоединятся ещё около 80 медучреждений Подмосковья
21 марта 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Программа «Эффективный ФАП» реализуется в Московской области: в рамках программы расширяется перечень медицинских услуг, которые пациенты могут получить в фельдшерско-акушерских пунктах. В текущем году к программе присоединятся ещё почти 80 подмосковных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Проект «Эффективный ФАП» делает медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей деревень и сел. (…) Сейчас в проекте участвует 321 фельдшерско-акушерский пункт, а до конца года будет уже 400 ФАПов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В ФАПах, участвующих в проекте, можно пройти первый этап диспансеризации, телемедицинскую консультацию и получить льготные лекарства. Кроме того, в фельдшерско-акушерские пункты выезжают бригады узкопрофильных врачей, чтобы жители могли попасть к ним на приём, не покидая свой населённый пункт.

Читайте также:

Названо мощнейшее успокоительное

Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря

Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения
#медицина
#здравоохранение
#фап
#светлана стригункова
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо мощнейшее успокоительное
Врач Савенко назвала отвар мяты мощным успокоительным
20 марта 2024, 23:43

Фото: istockphoto.com/YelenaYemchuk

Эндокринолог Вероника Савенко заявила, что отвар мяты является мощнейшим успокоительным средством.
«Мята — мощнейшее успокоительное средство. Иногда достаточно аромата мяты. Чай и настои из неё стимулируют работу мозга, улучшают сон. Пустырник быстро снимет нервное напряжение, также поможет заснуть. Из пустырника готовят отвары, настои, настойки, экстракты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Савенко.

Кроме мяты и пустырника в качестве успокоительных можно использовать лаванду и тимьян.

Врач подчеркнула, что перед употреблением любых подобных средств необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева советовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника.

Читайте также:

Эндокринолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться пожилым людям

Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода

Эндокринолог Фатеева раскрыла, кому грозит рак щитовидной железы
#продукты
#сон
#врач
#чай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря
20 марта 2024, 23:36

Фото: istockphoto.com/Korrawin

Терапевт Алексей Жито заявил, что мужчины более подвержены таким типам онкологии, как рак лёгких и мочевого пузыря.
«Из-за гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — пояснил в беседе с NEWS.ru Жито.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. По его словам, такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке.

Читайте также:

Онколог назвал неочевидные симптомы рака мозга

Онколог раскрыл ранние симптомы опухоли головного мозга

Онколог перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться
#мужчины
#симптомы
#рак
#онкология
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения
20 марта 2024, 22:29

Фото: iStock/nensuria

Старение является естественным процессом, однако существуют продукты, которые могут замедлить его и помочь поддерживать здоровье на достойном уровне.
Диетолог Ольга Редина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма.

Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, особенно цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, тёмном шоколаде и зелёном чае, рассказала специалист.

Также процессы старения позволяет замедлить коллаген – белок, отвечающий за упругость кожи. Он содержится в таких продуктах как яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба.

Редина отметила важность правильного питания в целом. Необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов для обеспечения организма всеми необходимыми компонентами для поддержания здоровья и молодости.

Читайте также:

Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу

Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

Ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес
#здоровье
#овощи
#диетолог
#витамины
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф